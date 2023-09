La esposa y los dos hijos del juez federal con competencia electoral Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía, junto a otros 31 imputados, prestaron hoy declaración indagatoria en el juicio oral que investiga al exmagistrado.

Marta Isabel Boiza (57), conyuge del suspendido magistrado, y sus dos hijos, Nahuel (31) y Luciano (28), empleados de la Justicia Federal, actualmente también suspendidos, negaron haberse enriquecido ilícitamente, intentaron la justificación de sus activos y descartaron las acusaciones de lavado de activos que pesan en su contra.

Asimismo apuntaron contra el fiscal Dante Vega como estrategia común a la defensa que esgrimió en la jornada anterior el cuestionado juez federal.

El primero de los imputados en declarar fue Luciano Ezequiel Bento Boiza, el hijo menor, quien está imputado por lavado de activos de origen delictivo en calidad de coautor, agravado por la habitualidad y por ser funcionario público.

Luciano aseguró: "Jamás cometí una conducta ilícita. Todo mi patrimonio es lícito. No han tenido en cuenta mis ingresos de trabajo antes y después del Poder Judicial".

"Todos los autos que tuve fueron comprados con mi esfuerzo. Mis padres también me regalaron un departamento y me donaron dinero para participar de un fideicomiso. Con las pruebas que hay en el expediente está probado que jamás he participado de una conducta ilícita, ni cerca", sostuvo en su corta declaración, aunque dijo que a medida que continúe el debate pedirá volver a declarar.

Luego fue el turno de su hermano mayor, Nahuel Agustín Bento Boiza, sobre quien pesa similar imputación, quien en argumentó: "Se ha pretendido mezclar el patrimonio de los hijos con los del padre, pero lo más fácil es hacer una división de bienes. Hay muchos que he recibido por parte de mis padres y otros que he comprado con mi trabajo".

"No sé en qué cabeza puede caber que un regalo de cumpleaños puede ser una maniobra de lavado de activos. Bueno, sí sé en qué cabeza", esgrimió con sorna hacia el fiscal Dante Vega.

Justificó que los cinco autos que tuvo, no los tuvo juntos, sino que para comprar uno tuvo que vender el anterior, o utilizó fideicomisos, o fueron adquiridos en cuotas y con préstamos bancarios, y algunos los compró más baratos porque luego los arregló y los pudo comercializar a mayor precio.

En relación a inmuebles a su nombre, manifestó que “uno de los departamentos fue una donación que fue el 27 de diciembre, el día de mi cumpleaños".

Más tarde declaró la esposa de Bento, Marta Isabel Boiza Yorino, acusada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo agravado por la habitualidad, y por ser funcionario público, y falsedad ideológica por dos hechos, todos en grado de coautora y a su vez todos en concurso real.

Boiza expresó: "Empecé a trabajar a los 17 años, muy jovencita. Me casé a los 23 y me fui a vivir a Buenos Aires. Trabajaba en el Banco de Previsión Social y pedí el traslado. Mi marido también tenía trabajo allá. Teníamos muy buenos sueldos".

"Crecimos económicamente muchísimo . Tenía un trabajo muy bien pago pero era muy estresante. Por eso nos volvimos a Mendoza en el año 1992, teníamos departamento nuevo, auto cero kilómetro en Buenos Aires. Compramos una casa divina en un barrio acá, un auto 0 kilómetro y teníamos prácticamente el doble de esas propiedades en ahorro en dólares. Sólo teníamos 27 y 29 años", añadió.

Aseguró que cuando con su marido ingresaron a la Justicia Federal lo hicieron con muy buenos ingresos, y que cuando el juez federal accedió a su magistratura por concurso, superando en el mismo al ahora fiscal, allí comenzó la manifiesta animadversión de Vega contra los Bento.

La mujer indicó además que cuando comenzó la instrucción se cruzó a Dante Vega en un ascensor de Tribunales, y este le dijo: "A vos, a tu marido y a tus hijos los voy a meter presos".

En el debate intervienen en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) la titular de la Fiscalía General N° 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza, María Gloria André; el fiscal general Dante Vega; y los fiscales cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco y Laura Roteta.

El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas, y María Carolina Pereyra, y además fue nombrada como cuarta magistrada Carolina Prado. (Télam)