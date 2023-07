El ex ministro de Planificación Julio De Vido le pidió a la Justicia Electoral que "haga cesar e impida de ahora en adelante el uso" de su nombre e imagen "con fines electorales por parte de todos los integrantes de Juntos por el Cambio".

"El modo en que los requeridos utilizan mi situación judicial para su beneficio electoral, hasta hoy con imágenes mías tomadas frente a Comodoro Py, difundidas por redes sociales, se agrava teniendo en cuenta que muchos de ellos son denunciantes en causas en mi contra", subrayó De Vido en su presentación.

El ex ministro aclaró, en ese contexto: "No soy candidato y públicamente he manifestado que tampoco soy adherente a Unión por la Patria, es decir, no compito en modo alguno con ninguno de ellos y no sostengo ninguna campaña del hoy oficialismo".

Julio De Vido.

De Vido formuló la presentación mediante un escrito ante la jueza federal con competencia electoral María Servini, ante quien en la víspera la dirigente social jujeña Milagro Sala había formulado un reclamo similar.

De Vido explicó: "Se iniciaron causas judiciales en mi contra en las que los candidatos opositores han sido promotores de mi estigmatización pública a través de los medios masivos de comunicación, incluso han sido firmantes de mi desafuero ocurrido el 26 de octubre de 2017".

"Patricia Bullrich –recuerda el texto- era por entonces ministra de Seguridad de la Nación, en oportunidad de la difusión pública de mi prisión, teniendo a su cargo la Gendarmería Nacional a través de quien montó un infundado show en mi domicilio al solo efecto mediático".

Patricia Bullrich

De Vido acusó a Bullrich de haber orquestado ese "show mediático" y dijo "Sabiendo fehacientemente que, en ese momento, me encontraba ante el juez federal Luis Rodríguez prestando declaración indagatoria"

"Me desaforaron en un procedimiento ilegal sin haber sido siquiera indagado por la justicia. (…) En mi domicilio se promovieron cánticos, lanzamiento de globos amarillos y actos de violencia y estigmatización televisados en el programa conducido por la señora Mariana Fabbiani, donde la única entrevistada a pantalla partida era la ex gobernadora María Eugenia Vidal", evocó.

El escrito, firmado de puño y letra por el ex ministro y por su esposa y abogada, Alessandra Minnicelli, destaca: "No tengo condena firme en ninguna de las causas judiciales en mi contra, a mi entender claramente persecutorias".