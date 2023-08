El ministro del Interior y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Eduardo ‘Wado’ de Pedro, aseguró hoy que el ministro de Economía y postulante a presidente de ese espacio, Sergio Massa, es "el candidato indicado para la Argentina que viene” ya que el país "necesita capacidad de gestión, coraje y decisión", y planteó la necesidad de “convocar a todos los dirigentes que se puedan sumar y construir una nueva mayoría para dar felicidad a todo el pueblo argentino”.

En la apertura del encuentro nacional del Frente Renovador que se desarrolla en el predio porteño de Parque Norte, De Pedro consideró que “Massa es la persona, es el candidato indicado para la Argentina que viene” e hizo hincapié en la “responsabilidad de salir a caminar y convocar a todos aquellos dirigentes que se pueden sumar a construir una nueva mayoría para, dé una vez por todas, dar felicidad a todo el pueblo argentino”.

Encuentro Nacional del Frente Renovador

Ante cientos de dirigentes del Frente Renovador, espacio político que lidera Massa y forma parte de UxP, el ministro y jefe de campaña planteó que “además de necesitar acuerdos, el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión. Y eso va a ser bajo la conducción de Sergio”.

En ese sentido, agregó: “Estamos en pos de construir un proyecto de largo plazo, ese sueño de una Argentina, como decía –el expresidente fallecido- Néstor Kirchner, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, que pueda ir resolviendo cada uno sus escollos por lo menos por 20 años, porque es la forma de consolidar un proyecto de desarrollo de un país”.

En el acto realizado en el salón Ombú del Golden Center de Parque Norte, el titular de Interior resaltó el trabajo llevado adelante por su par de Economía.

Encuentro Nacional del Frente Renovador

“Lo que está haciendo Sergio es administrar las consecuencias de la peor decisión de un gobierno de los últimos 40 años, que fue la vuelta al Fondo Monetario Internacional que trajo Mauricio Macri para financiar la fuga que generó el peor negocio para la Argentina de los últimos 40 años”, manifestó.

A su vez, De Pedro destacó que en las últimas semanas “empezamos a ver cómo desde sectores de radicalismo, un partido centenario, apegado a las instituciones, apegado a la industria nacional, apegado al desarrollo de la Argentina, muy identificado con la educación pública, con valores similares a los del peronismo, empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen ‘no es con (Patricia) Bullrich, no es por acá”.

“Dicen –los radicales- que no es prendiendo fuego la educación pública, no es sacándole lo poco o mucho que tenga cada uno de los jubilados, no es prendiendo fuego el Banco Central, no es sacándole cosas a la gente sino dándole más’”, continuó.

Massa en el bunker de Unión por la Patria

Sobre el congreso del massismo, De Pedro sostuvo que es “un encuentro donde se analiza, donde se planifica, donde se pueden compartir las experiencias a nivel federal”.

“Un encuentro que es una inyección para la militancia, que tiene muchísimas ganas de volver a entrar en un formato de campaña. La militancia a nivel nacional está esperando el comienzo de campaña para otra vez volver a encender ese motor del peronismo en campaña”, agregó el ministro en declaraciones a la prensa.

Entre los ejes de la campaña en esta etapa de las elecciones generales, el dirigente peronista oriundo de Mercedes adelantó que “ahora vienen las políticas que tienen que ver con la mejora del poder adquisitivo y en términos de campaña vamos a comenzar a mostrar los ejes de la construcción de un nuevo gobierno y una nueva mayoría política”. (Télam)