El ministro del Interior, Wado de Pedro, catalogó hoy de "irresponsable" la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones previstas para el próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, al asegurar que el máximo tribunal "se arroga una competencia que no tiene". Según expresó en un mensaje oficial, el funcionario sostuvo que no debía inmiscuirse porque "se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales". "Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias", advirtió De Pedro

El titular de la cartera de Interior lo expresó en un mensaje pronunciado desde Casa Rosada junto a la secretaria de Asuntos Políticos de Interior, Patricia García Blanco. "En el día de hoy, tres jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán 72 horas antes de la veda

Una elección que se encuentra en la recta final: con las boletas impresas, las fuerzas políticas ya presentaron y debatieron sus propuestas y con la ciudadanía lista para tener una jornada democrática en paz", indicó

El ministro del Interior señaló: "Ante un hecho de gravedad institucional como este es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución: la Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sus candidatos". "Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene: se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales. Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias", subrayó el funcionario nacional. Además, recordó que se trata de "una Corte compuesta por dos jueces que aceptaron ser designados por decreto del ex presidente Macri, violando nuestras leyes, una Corte que avaló la persecución contra la vicepresidenta Cristina Kirchner". "No hay democracia posible con una Corte deslegitimada

Argentina necesita una Corte independiente, transparente y al servicio de la sociedad, no de los poderes concentrados", enfatizó De Pedro. Y agregó: "El próximo domingo 14 hay 5 elecciones en las que el relato de los medios va a chocar contra la contundencia de las urnas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, tucumanas, los sanjuaninos y sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro: es coartar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos". MG/GAM NA