El ministro del Interior y precandidato de Unión por la Patria a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó hoy que en las próximas elecciones "se juega el destino de varias generaciones que fueron endeudadas de forma irresponsable" por el gobierno de Mauricio Macri, y consideró que Argentina "no puede volver atrás" en la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"En esta elección se juegan muchísimas cosas. Se juega el destino de los recursos naturales, el destino de varias generaciones que fueron endeudadas por la irresponsabilidad del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) y la vuelta al Fondo Monetario Internacional", señaló De Pedro en durante un encuentro en la sede del Partido Justicialista (PJ) de Chivilcoy.

Fuentes partidarias indicaron que De Pedro participó en esta localidad bonaerense de la presentación de la lista local de UxP junto a la precandidata a intendenta, Coty Alonso, y en ese contexto el funcionario aseguró que al oficialismo "le quedaron muchas cosas por hacer y las vamos hacer a partir de ahora".

"No podemos volver atrás; a una renegociación con el FMI en perjuicio de las futuras generaciones. No podemos permitir que los recursos naturales se administren para pocos. No podemos volver a dejar que todo lo que tocó Cambiemos se convierta en un negocio como hizo con la luz, el gas, la electricidad", apuntó el titular de la cartera de Interior.

Por su parte, Alonso, afirmó que "en Chivilcoy estamos dando una enorme pelea para recuperar los territorios, para volver a transformar nuestra ciudad y alinear el gobierno municipal con el provincial y nacional".

"Estamos convencidos que este año vamos a ganar para transformarle la vida a los argentinos y las argentinas y saldar las deudas pendientes que tenemos con nuestro pueblo", puntualizó. (Télam)