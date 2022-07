El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, compartió hoy en sus redes sociales el "mensaje de amor y esperanza para el futuro" de la sobreviviente del Holocausto e integrante de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vera Jarach.

"Tras el convenio con Yad Vashem charlé con alguien que admiro y quiero mucho: Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo y sobreviviente del Holocausto", escribió el titular de la cartera de Interior en su cuenta de la red social Twitter y sostuvo que "a sus 94 años, y a pesar de todo el horror y sufrimiento vivido, Vera siempre guarda un mensaje de amor y esperanza para el futuro".

El encuentro se hizo el miércoles pasado luego de la firma del convenio de colaboración con el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, entre el Archivo General de la Nación (AGN), y el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá, para el intercambio de información con el fin de preservar la memoria de las víctimas del Holocausto.

De Pedro, en su posteo, compartió un breve video en el que la histórica militante de derechos humanos expresó un mensaje destinado a los jóvenes, en el que los llamó a "unirse frente a las tragedias del mundo".

"Las pasadas recordarlas y que no las nieguen. Y las presentes, no cerrar los ojos, no hacerse los desentendidos. Yo tengo, además de nuestras consignas habituales de las Madres -Verdad, Justicia y Memoria-, otras dos: nunca más el silencio ante todo y nunca más el odio", afirmó Jarach.

Además, sostuvo que "no hay que paralizarse frente a los grandes peligros" y que en todos los acontecimientos "cada uno tiene su responsabilidad y cada uno puede aportar su granito de arena".

"Fuerza, coraje, voluntad y esperanza", remarcó Jarach en el video replicado por el ministro del Interior . (Télam)