El ministro de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, consideró hoy que el Frente de Todos (FdT) es un proyecto en el cual "no es tan importante la persona que lleve a cabo la transformación", y aseguró que la coalición oficialista "no se va a romper y tiene que convocar" a otros dirigentes de espacios políticos y a sectores empresarios al mismo tiempo que señaló que “la mayoría de los gobernadores e intendentes del Frente no quieren que haya PASO” en 2023.

“El Frente no se va a romper, sino que tenemos que convocar. Yo vengo recorriendo las banquinas, hablando mucho con todos los que confiaron en el gobierno de (Mauricio) Macri, especialmente, con sectores industriales, con empresarios que durante el gobierno de Cambiemos les fue mal y se fundió”, dijo De Pedro en declaraciones a El Destape Radio.

En esa línea, el funcionario agregó: “Muchas de esas empresas se volvieron a reactivar. Estoy convencido de que se puede armar algo con otros sectores. Tenemos que tener una generación que piense de forma colectiva”, para ampliar la coalición oficialista.

A la hora de hablar de candidaturas para el próximo año, sostuvo que “en el Frente de Todos nosotros no discutimos cuestiones personales. No nos interesa quien va a ser candidatos al igual que no nos interesó en 2019 cuando nos juntamos”.

“Nosotros pensamos en un proyecto de país que funcione para todos. Un modelo para recomponer el tejido productivo y la educación”, subrayó.

Durante la entrevista radial, uno de los miembros reconocidos de La Cámpora sostuvo que en la coalición oficialista “la discusión que hay sobre las PASO es pública”, ya que “la mayoría de los gobernadores y los intendentes del FDT se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año -dos nacionales y dos provinciales”.

Al respecto, consideró que “la gente está para definir, para votar, pero las discusiones internas se tienen que dar adentro de los partidos políticos porque eso revitaliza la discusión interna".

"Esto es lo que plantea la mayoría del FDT, los gobernadores e intendentes”, insistió.

Respecto a la postura del presidente Alberto Fernández a favor de las PASO, De Pedro fue contundente: “El Presidente es el que tiene la definición. Es un sistema presidencialista y la presidencia es unipersonal y él es el que toma las decisiones y por eso se genera tensiones y se hacen pública porque lo quieren convencer”. (Télam)