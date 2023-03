El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, salió hoy al cruce del expresidente Mauricio Macri, quien volvió a hablar ayer de “curro” en relación a los derechos humanos, y afirmó que "el mayor curro de los últimos años fue una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar", en referencia al endeudamiento durante el Gobierno de Cambiemos.

“No veo el ‘curro’ de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos”, publicó De Pedro en su cuenta de Twitter, en respuesta a una frase de Macri ayer durante una conferencia de prensa realizada en Rosario.

Para De Pedro, “es fácil darse cuenta de lo que sí es un curro: que la dictadura estatice la deuda de tus empresas, robarle las cloacas a los vecinos (de Morón), el contrabando, los peajes y los parques eólicos... O el mayor curro de los últimos años: una deuda impagable de la que no quedó ni un dólar”.

“Los Derechos Humanos son la base de nuestra democracia y un ejemplo en todo el mundo, la lucha de las Madres y Abuelas una guía, la de mis compañeros y compañeras de HIJOS, un orgullo. Pero además son un punto de partida”, remarcó el ministro, que es hijo de padres detenidos-desaparecidos

Mauricio Macri

Al finalizar su serie de tuits, De Pedro concluyó que “es con más Derechos Humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales que podremos construir una democracia más fuerte y plena, que pueda saldar sus deudas pendientes con los argentinos y las argentinas”.

Ayer, en el marco de una rueda de prensa que ofreció en Rosario, Macri dijo: “Tenemos que respetar los derechos humanos del siglo XXI. Derechos donde la gente tenga oportunidades”.

“Esos derechos tenemos que respetar y pelear y no aquello que yo llamé el curro de los derechos humanos en el que siguen viviendo de algo de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos y de las cuales nos hemos sentido muy apenados y hemos condenados; pero eso no es la agenda de hoy, sino que la agenda de hoy es defender los derechos de esos chicos que no tienen acceso a igualdad de oportunidades”, afirmó el líder del PRO.

Al ser repreguntado sobre lo que considera el “curro” de los derechos humanos, Macri fundamentó: “A todos lo que usufructuaron eso en beneficio personal”. (Télam)