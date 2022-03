El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) José Ignacio de Mendiguren, se expresó en relación a la inflación como "el tema más importante a resolver" y señaló que "es un problema que no es del oficialismo, es del país". En diálogo con "990 sin relato" por La 990, de Mendiguren aseguró acerca de si no se soluciona este problema: "Todo lo que se hizo con una inflación a este nivel sabemos que se destruye

Tiene que haber un acuerdo muy importante de la fuerza política, no podemos dividir oposición y oficialismo para un problema tan estructural". El dirigente de la UIA puso sobre la mesa los factores internacionales (pandemia y guerra) más los índices inflacionarios alcanzados en el gobierno de Mauricio Macri para explicar el origen del problema y en ese sentido expresó: "Ya tenemos la suficiente experiencia para darnos cuenta que por este camino que trajimos la Argentina viene de fracaso en fracaso". Asimismo, remarcó que "el problema es el modelo económico que es para cuatro millones de argentinos, por lo que hay que cambiarlo" y para eso volvió a insistir en que "tiene que haber una lucha frontal contra la inflación, y eso no lo puede dar el oficialismo solo o un sector político solo", e instó a los dirigentes políticos a serenarse "para buscar los caminos juntos y que la gente vea que este tema por lo menos no lo llevamos a la grieta". El titular de BICE, destacó el acuerdo con el FMI señalando que "con lo bueno o lo malo ya está cerrada esa etapa" y manifestó que "lo más importante ahora es destrabar todo, y mantener un seguimiento fuerte y sostenido en el tiempo"

También aseguró: "Hay que sacar urgente las leyes que están en el Congreso, como la de agroindustria, y todas aquellas que permitan liberar la energía productiva". JM/KDV NA