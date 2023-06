El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó hoy que el Frente Renovador quiere como candidato único del Frente de Todos al ministro de Economía, Sergio Massa, pero ratificó que, en caso contrario, se presentarán a las PASO.

"Creo que Massa puso un blanco sobre negro de todo lo que se estaba diciendo en estos momentos. Él no extorsiona, no se baja de las obligaciones, ratifica lo que creemos, que la Argentina tiene perspectivas positivas en el mediano y largo plazo pero tenemos que transitar momentos no fáciles y debemos mantener la unidad del espacio", dijo en diálogo con Diego Schurman en Que la Gente Crea por radio Splendid AM 990.

"Nosotros llegamos hace cuatro años a este espacio por la necesidad de la unidad y eso lo ratificamos" explicó el actual miembro del equipo económico y subrayó que "si se decide en esa coalición ir a PASO, nos anotaremos en las PASO". En ese sentido recalcó el Frente Renovador quiere que el candidato sea Sergio Massa. "Lo que nosotros queremos es Sergio Massa" y lo describió como el dirigente que "maneja todos los ítem simultáneamente", dijo en relación al manejo de los temas macroeconómicos.

"Nos acaba de caer un rayo: 20.000 millones de dólares nos sacó la sequía de golpe, son la cuarta parte de las exportaciones", explicó y agregó que "Sergio está con todo ahínco tratando de paliar esto a través de China, Brasil, Estados Unidos pero todos también los días está trabajando sobre las variables macro, en bajar la brecha y en lo que me delega que es mantener el nivel de actividad y mantener el índice de desocupación. Sabemos que la asignatura pendiente es la inflación".

A su vez destacó que si bien la preocupación central es la inflación "no hay peor situación que la desocupación". "Hemos evitado la devaluación brusca, achicamos un poco la brecha. La inflación que la veníamos bajando se nos disparó" enunció como derivados de las pérdidas por la soja.

"Creo que lo importante es demostrar sus otros logros (dijo respecto de si necesita controlar la inflación para ser candidato). Si él decidiera, vamos a estar". Por otro lado calificó de "arriesgado" que el Frente de Todos no vaya con un candidato único.

En cuanto a la gestión de Massa recalcó que "salió de un anuncio constante de bombas" al tiempo que indicó que "el modelo anterior duplicó la inflación sin atenuantes".