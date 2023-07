Dirigentes de todo el arco político coincidieron hoy en manifestar su pesar por las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado hace 29 años en la ciudad de Buenos Aires, a través de mensajes publicados en sus redes sociales, en los cuales condenaron "el olvido" y reafirmaron el pedido de justicia.

El titular del palacio de Hacienda y precandidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, escribió: "Como hace 29 años, alzamos la voz en un reclamo que atraviesa a todo un país, MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA por las víctimas del atentado a la AMIA".

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero afirma que Argentina promueve un acuerdo balanceado entre UE y Mercosur

Su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, señaló por su parte que aquel atentado "marcó la historia" del país.

"No olvidamos. Como el primer día, seguimos exigiendo justicia para cada una de las 85 familias y para que toda la sociedad argentina conozca la verdad sobre los hechos", destacó.

MIRÁ TAMBIÉN En vivo | Larreta y Morales presentan propuestas para la transición energética hacia fuentes renovables

Por su parte, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, señaló que es "muy doloroso que a 29 años del atentado a la AMIA los responsables no estén presos".

"Hoy más que nunca, renovamos nuestro compromiso con la causa, honramos la memoria de las víctimas y seguimos exigiendo JUSTICIA. Nos une la memoria", añadió.

Su contendiente en la competencia interna que JxC celebrará en las PASO del próximo 13 de agosto, Patricia Bullrich, se sumó al reclamo de justicia y apuntó a la presunta responsabilidad de Irán en el atentado: "Con impunidad no hay Justicia, sin memoria no hay Justicia, con encubrimiento a los asesinos de Irán no hay Justicia".

Es muy doloroso que a 29 años del atentado a la AMIA los responsables no estén presos y aún no tengamos justicia.

"A 29 años del atentado a la AMIA, el reclamo sigue siendo uno sólo: Justicia. Jamás dejaremos de buscarla y de apoyar a los que trabajan por esclarecer el mayor atentado en la historia de nuestro país. Por las 85 víctimas, sus familiares y la memoria del exfiscal Alberto Nisman, Justicia, Justicia perseguirás", subrayó.

El compañero de fórmula Larreta, el gobernador jujeño Gerardo Morales, reiteró el compromiso "con las víctimas y sus familiares exigiendo Verdad y Justicia".

"Casi tres décadas de impunidad nos hablan de la Argentina que debemos dejar atrás: la del imperio de la corrupción, la complicidad y la falta de justicia", añadió.

Por su parte, el ministro del Interior y candidato a senador por UxP, Eduardo 'Wado' de Pedro señaló que, "a 29 años del atentado a la AMIA, la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia son el reclamo vigente de la sociedad argentina".

"Recordamos a las víctimas con el compromiso de construir una Argentina sin odios y sin violencia", subrayó.

En tanto, el ministro de Justicia y candidato a diputado nacional por la coalición oficialista, Martín Soria, añadió: "A 29 años del atentado de la #AMIA, recordamos a las 85 personas que perdieron su vida, a los más de 300 heridos y a sus familiares. Mantener viva la memoria y volver a exigir verdad y justicia es fundamental para que no vuelva a repetirse este tipo de atentados terroristas". (Télam)