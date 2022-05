En medio del armado electoral de Juntos por el Cambio, el diputado nacional radical, Rodrigo de Loredo, resaltó hoy que en el interior de la fuerza que representa se dan debates que apuntan a fortalecer la unidad del espacio.

"Ratificamos Juntos por el Cambio y ratificamos nuestra mirada de un radicalismo que quiere gobernar", sostuvo de Loredo al ser consultado por la convención radical. Y agregó: "Tengo una mirada muy crítica de un radicalismo que se volvió parlamentario, cuestionando solamente a los que gobiernan". Para el diputado, la UCR reclama cierta renovación ante los debates "anacrónicos" de la política argentina: "Tenemos que discutir entre un Estado digital y uno analógico. Es decir uno más chico, pero más preciso, estable y eficiente". En diálogo con el periodista Pablo Rossi en "Esta Mañana" por Radio Rivadavia, el legislador enfatizó que la clave para que Juntos por el Cambio sea alternativa de cara a 2023 implica la elección de "ideas y caras nuevas".

"Si no nos aggionarmos, nada va a ser diferente", afirmó de Loredo. En tanto, el presidente del Bloque Evolución Radical habló de la tensión al interior de la coalición: "No estamos unidos ni por el espanto ni por las dudas. Estamos unidos por la gente. No porque nos convengan. La sociedad necesita una herramienta de alternancia y de cambio". Y continuó: "En algún sentido digo lo mismo que Macri, poner en el sacrosanto los pedidos de unidad boba a la pluralidad nos hace perder potencial, nos homogeniza, nos hace perder unidad. Debemos mantener nuestra identidad". Por último, de Loredo hizo mención del hartazgo de la sociedad frente al gobierno de Alberto Fernández y aseguró que la tarea de Juntos por el Cambio es capitalizar ese sentimiento.

SR/MG/AMR NA