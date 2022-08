Irónico, el jefe del bloque Evolución Radical en la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, apuntó hoy contra el clima esperanzador que el Gobierno quiere instalar a partir del relanzamiento de gestión con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía y al respecto dijo que las expectativas que genera el oficialismo "duran lo que una historia de Instagram".

"Soy escéptico, entre otras cosas, porque el Gobierno viene sobreactuando mucho la generación de expectativas que cada vez son más cortas. Duran lo que una historia de Instagram", lanzó, mordaz, el referente de Juntos por el Cambio, sobre el Gobierno, al que equiparó casi con un vendedor de espejos de colores.

MIRÁ TAMBIÉN Presentaron en la ex ESMA el Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia

En una entrevista con Noticias Argentinas, el opositor cordobés ratificó lo que el martes pasado había sostenido en la sesión en la que Massa renunció como presidente de la Cámara baja y como diputado nacional, sugiriéndole que se baje de la carrera presidencial. El planteo del jefe de Evolución provocó silbidos, murmullos, risas y alguna burla.

"Sólo sugerí una gestualidad que me parece que era conducente, porque justamente el riesgo es que por sus ambiciones presidenciales, Massa esté tentado en estirar la mecha. Dilatar la solución de los problemas", justificó.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández ya se encuentra en Colombia para asistir a la asunción del electo presidente Gustavo Petro

A propósito del nuevo jefe del Palacio de Hacienda, De Loredo dijo que está ante el dilema de ser "un hombre de Estado" o alguien que vino a "copar el Estado".

Según explicó, esto último significa "patear para adelante los problemas" y ser un "administrador" de la crisis y de la interna oficialista, mientras que un hombre de Estado sería alguien que esté "dispuesto a pagar costos por decisiones que no satisfacen necesariamente a todos los actores pero que son acertadas y que recién son valoradas con el paso del tiempo".

Pese a especificar en diálogo con NA los por qué de la abstención de Juntos por el Cambio, el radical valoró positivamente la designación de Cecilia Moreau como sucesora de Massa en la Presidencia de la Cámara de Diputados. "A Cecilia la defino como una figura que tiene trayectoria, experiencia, conocimiento parlamentario y todos los atributos para llevar adelante el rol que tiene que llevar en la Cámara.

Participa de las reuniones de Labor Parlamentario y ha tenido un rol legislativo siempre preponderante en el Frente de Todos. Hacia adentro es una persona que dialoga, que tiene sentido común y es práctica", destacó De Loredo, que se mostró a favor de tender puentes con el liberalismo de José Luis Espert y Javier Milei.

A continuación, los principales pasajes de la entrevista:

- Con la asunción de Massa, el Gobierno realiza un relanzamiento de gestión y busca la renovación de expectativas.

¿Se le puede dar un crédito de expectativas?

- Quiero creer que sí, pero soy escéptico, entre otras cosas, porque el Gobierno viene sobreactuando mucho la generación de expectativas que cada vez son más cortas. Duran lo que una historia de Instagram.

¿Está preparado Massa para dar respuesta a la inmensa responsabilidad que le asignaron?

- Estoy convencido de que el problema de la Argentina no es de nombres ni de líderes salvacionistas sino de políticas públicas que se sostengan en el tiempo y que pongan al país en una senda de normalidad institucional y económica. Sergio Massa está ante dos alternativas: ser un hombre de Estado o convertirse en un hombre que viene a copar el Estado.

¿Qué significa esto último?

- Que puede intentar ser otro administrador de un proceso de degradación económica, social e institucional del país, tratando de patear los problemas para adelante, generando un veranito sin sol, administrando la complejidad de su propio espacio político y sus conflictos, e ir zafando de esa manera. O puede resolver convertirse en un hombre de Estado. Esto significa estar dispuesto a pagar costos por decisiones que no satisfacen necesariamente a todos los actores pero que son acertadas y que recién son valoradas con el paso del tiempo.

¿Qué medidas debería tomar?

- Una disminución drástica del gasto que conlleve una dura decisión de frenar la emisión. Y por otro lado acumular reservas en dólares, que es el gran problema en la Argentina. Ese objetivo se logra ofreciendo una baja gradual y proyectada en el tiempo de la carga impositiva, que tenga seguridad normativa y que inspire la confianza del sector exportador para que se anime a liquidar exportaciones.

Pero ese es el programa de Juntos por el Cambio. Massa es parte del Frente de Todos que fue elegido en 2019 en base a otro contrato electoral.

- Massa tiene una trayectoria larga y zigzagueante. Habrá que ver cómo sigue. Si sus decisiones están vinculadas a abordar estos temas sin contundencia y de forma evasiva, me parece que estaremos ante un dirigente que por sus ambiciones lo que quiere es salvar la ropa para ver si logra ser candidato a Presidente en las elecciones del año que viene.

En la última sesión usted le sugirió que renuncie a una eventual candidatura presidencial, lo que provocó burlas y silbidos. ¿Sostiene lo que dijo?

- Si yo estuviera en su lugar, es lo que haría. Tiene derecho a no hacerlo. He escuchado disparates como que es antidemocático lo que yo dije. Sólo sugerí una gestualidad que me parece que era conducente, porque justamente el riesgo es que por sus ambiciones presidenciales, Massa esté tentado en estirar la mecha. Dilatar la solución de los problemas.

¿Cómo la ve a Cecilia Moreau como sucesora de Massa en la Presidencia de Diputados?

- Nosotros nos abstuvimos por dos razones. La primera razón es no obstaculizar. Ellos son los que gobiernan, tienen la primera minoría en el Parlamento. Con la misma representación parlamentaria pusieron a Massa. Es lo que corresponde.

La segunda razón es que no queremos darle al peronismo ninguna excusa para que digan que nosotros estamos impidiendo o haciendo nada cuando son ellos mismos los que traen sus propios problemas políticos.

A Cecilia la defino como una figura que tiene trayectoria, experiencia, conocimiento parlamentario y todos los atributos para llevar adelante el rol que tiene que llevar en la Cámara. Participa de las reuniones de Labor Parlamentario y ha tenido un rol legislativo siempre preponderante en el Frente de Todos. Hacia adentro es una persona que dialoga, que tiene sentido común y es práctica.

¿La UCR debería presentar un candidato presidencial propio el año que viene?

- Sería lo ideal. Nos encantaría que Evolución Radical y el radicalismo tenga un dirigente en condiciones de gobernar la Argentina. Una figura que observamos que es un valiosísimo aporte que ha recibido nuestro partido porque lo oxigena, porque tiene mucho prestigio en el mundo académico y científico es Facundo Manes. Desde Evolución Radical estamos generado un proceso de cambio, de renovación, de oxigenación, trayendo nombres nuevos, pero fundamentalmente ideas nuevas.

¿Hay una mirada distinta en otros sectores de la UCR?

- Nosotros bregamos para que se abandone ese lógica quejosa. Nos merecemos tal cosa porque tenemos tantos años y tantos comités. Eso es inmaduro. Nos parece positivo para la institucionalidad del país el sistema de PASO.

O sea, no reclamarle lugares al PRO sino competir con candidatos propios en las PASO.

- Exactamente. Es una herramienta extremadamente democrática

Yo tengo una mirada desdramatizada de las coaliciones, que como son plurales siempre tienen tensiones. Eso está pasando en JxC y no se tiene que asustar nadie.

¿Qué opinión tiene de las fórmulas cruzadas entre el PRO y la UCR?

- Las veo muy bien.

¿JxC debe sumar a los liberales de Milei y Espert?

- No hay que perder el tiempo hablando de las personas sino entender qué están representando las mismas, y si veo que el fenómeno Milei o el fenómeno Espert catalizan de alguna manera una sensación de insatisfacción de la sociedad, de angustia y frustración porque la política tradicional y los nombres que se repiten nos les ha resuelto los problemas, la forma que yo considero para zanjar esas discusiones es justamente que JxC tenga expresiones nuevas, modernas, distintas.

¿En Córdoba usted va a encabezar un armado electoral dentro de Juntos por el Cambio?

- Sí, aunque este no es un año para hablar de candidaturas. Estoy trabajando fuertemente para que ofrezcamos una alternativa a los cordobeses una alternativa superadora a la del Gobierno provincial. SH/PT NA