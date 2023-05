El exministro de Gobierno bonaerense Joaquín De la Torre, alineado en la interna del PRO con el sector que encabeza Patricia Bullrich, calificó hoy al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio como "un inspector de veredas", durante un plenario que realizó en la localidad de San Miguel, distrito que gestionó como intendente.

"No quiere ser presidente, si no que quiere ser inspector de veredas. También estaba preocupado por la seguridad en San Miguel. Le digo que acá la policía no mata pibitos como en la Ciudad de Buenos Aires, donde mataron al pibito de Barracas Central", fustigó el exjefe comunal.

De esta forma, el dirigente bonaerense del PRO aludió al crimen de Lucas González, quien militaba en las divisiones inferiores del club Barracas Central y fue asesinado por efectivos policiales de la Ciudad de Buenos Aires en un presunto control.

En la actualidad, ese crimen es juzgado en los tribunales de Capital Federal, en una causa en la que están acusados tres uniformados por el asesinato de ese joven de 17 años y otros once se encuentran imputados por encubrimiento.

"Pero no nos ocupemos más del inspector de veredas. ¿Se acuerdan cuando se sacaba la foto con (el gobernador bonaerense Axel) Kicillof y (el presidente) Alberto Fernández? Estaban contentos porque era cuando tenía un 90 por ciento de imagen positiva? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros creemos en la libertad. Creemos que no somos nadie para conducirle la vida a la gente", apuntó De la Torre al recordar el rol que tuvo el jefe de Gobierno porteño en el principio de la pandemia de coronavirus, cuando acompañaba las políticas que implementaba el Gobierno nacional en la emergencia sanitaria.

Las declaraciones del exintendente de San Miguel se producen días después de que Bullrich anunciara que respaldaba la precandidatura a gobernador del intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti.

De la Torre aspiraba a respaldar la postulación presidencial de Bullrich con una precandidatura a gobernador en el territorio bonaerense, al igual que el actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el diputado nacional Cristian Ritondo, pero la exministra de Seguridad de Cambiemos, se inclinó finalmente por el presidente interino del club Independiente

No obstante, el exjefe comunal de San Miguel mantiene firme su respaldo a Bullrich en la interna que mantendrá con Larreta en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se disputarán el próximo 13 de agosto, y apoya la precandidatura de Grindetti, quien se medirá ante el legislador nacional Diego Santilli, delfín del jefe de Gobierno porteño, en la provincia de Buenos Aires.

(Télam)