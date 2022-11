La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, destacó a la recientemente fallecida ex presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, a quien definió como "una mujer reconocida por el mundo entero" por su lucha contra la dictadura cívico militar y por el restablecimiento de los Derechos Humanos, aunque reconoció que "en muchas cosas no había absolutamente ninguna coincidencia" entre ellas. "Ella tenía su carácter, por supuesto, y por momentos era realmente imposible entendernos o razonar, porque tenía su carácter fuerte, pero lo que interesa es lo que hizo y lo que dejó", manifestó y ponderó que "fue una mujer reconocida por el mundo entero, que se dedicó a pregonar la necesidad de la condena a los responsables, de buscar a los que no volvieron". "En los primeros tiempos hemos caminado juntas porque estábamos recién formándonos en qué hacer ante esa situación, porque si bien la República Argentina tuvo muchas dictaduras, esta última, que tiene que ser la última, fue feroz y el proyecto que trajeron fue inhumano", recordó en una entrevista con Radio Cielo, de La Plata. Recordó que luego de ese primer momento de organización común para combatir a la dictadura, "vino la división" por el descontento que había con su forma de conducir Madres de Plaza de Mayo. A partir de entonces, Abuelas de Plaza de Mayo tomó distancia del organismo presidido por Bonafini, y solamente mantuvo el vínculo fluido con Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, un desprendimiento de aquel. A los 93 años, Hebe de Bonafini murió el domingo en el hospital Italiano de La Plata, donde estaba internada desde hacía tres días. Tras conocerse la noticia de su deceso, dirigentes políticos y de distintas organizaciones sindicales, de los movimientos sociales y de la sociedad civil, del país y de la región, expresaron sus condolencias y remarcaron el valor de la lucha de Madres de Plaza de Mayo. "La noticia de su fallecimiento me causó mucha tristeza, por supuesto, porque si bien por la edad que tenemos ya es de esperar esa solución de la vida, la muerte, no obstante uno piensa cuánto más podría haber seguido haciendo desde lo que ella tenía como convicción en derechos humanos", sostuvo De Carlotto. SH/GAM NA