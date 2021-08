Los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) en la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por el legislador porteño Leandro Santoro, formalizaron hoy la presentación de la lista que competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, con un acto en el predio Costa Salguero, donde se pronunciaron discursos críticos hacia a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

"La lista expresa un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente", dijo Santoro en su intervención y remarcó que "el empleo es la clave de nuestro proyecto".

"Es Estado y mercado, es exportar y mercado interno, es crecer y distribuir. Somos la síntesis de una expresión que tiene una convicción profunda de que el ser humano se realiza si puede desarrollar su libertad. Para eso es necesaria la igualdad", expuso el precandidato.

El acto comenzó pasada las 11 en Costa Salguero, un lugar de lanzamiento de la campaña que resulta emblemático ahora para el FdT, opuesto a la iniciativa del Gobierno porteño de vender ese predio para desarrollar un proyecto inmobiliario.

El espacio incluso promovió una recolección de firmas para reclamar que esa zona de la Ciudad lindante con la costa del río de la Plata se convierta en un parque público.

"Este acto lo hicimos simbólicamente acá porque mucha gente no sabe que este predio existe y está al lado del río. Era un emprendimiento privado y no se conocía. Ahora la concesión venció y nosotros queremos que haya un parque público, un espacio verde y no un negocio inmobiliario", explicó Santoro a la prensa tras la presentación.

Del acto participaron los integrantes de la lista que encabezan Santoro, como la diputada nacional Gisela Marziotta, que quedó oficializada el 24 de julio tras el cierre de las nóminas de precandidatos que competirán en las PASO.

La lista que encabezan Santoro y Marziotta se presentó durante un acto que encabezaron ese día en la localidad bonaerense de Escobar el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes también anunciaron que Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan liderarían la nómina del Frente de Todos en provincia de Buenos Aires.

La boleta del FdT en la Ciudad se completa en sus primeros lugares con el diputado Carlos Heller, que buscará renovar su banca; la legisladora porteña Lorena Pokoik; y el director del Banco Nación Matías Tombolini, quienes estuvieron presentes en el acto.

Por su parte, Marziotta revalorizó el escenario elegido al ratificar "un compromiso real, que es defenderlo y que se construya un espacio verde".

Marziotta consideró que durante la pandemia de coronavirus "el Gobierno porteño no tomó ni una medida para contener las consecuencias" sociales de la emergencia sanitaria "y ayudar a la gente que sufre".

La precandidata a legisladora porteña, Victoria Montenegro, remarcó que en pandemia "padecimos la desidia del Gobierno de la Ciudad y la falta de atención con los profesionales de la salud".

"En el sur de la ciudad no hay hospitales, ni cultura, ni educación", reseñó y dijo que estos meses "permitieron que se vea la desigualdad".

También expresó que "la Legislatura porteña no puede ser una escribanía" por lo que se pronunció por "una sociedad más justa" y añadió que "para eso necesitamos ponerle un freno a esta impunidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que ingresen nuestros compañeros" al parlamento porteño.

Otro precandidato a legislador, Alejandro Amor, aseguró que los postulantes del FdT vienen "a reafirmar nuestros valores, la convicción en el trabajo en una Argentina que ha padecido una situación social que heredamos y que se incrementó con la llegada de la pandemia".

"Tenemos confianza en el sector privado, invirtiendo, generando empleo, ganando y volviendo a invertir, no sacando la plata a los paraísos fiscales", aseguró Amor.

Entre los asistentes estuvieron los diputados Gabriela Cerruti, Claudio Lozano, Mariano Recalde, Mara Brawer, la interventora del INADI, Victoria Donda, Jorge Rachid, el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, Matías Barrotaveña, Paula Penaca, Juan Manuel Valdés, y Paula Arraigada.

Las sillas blancas que albergaron a los funcionarios y precandidatos porteños fueron estratégicamente ubicadas de cara al río y con distanciamiento social para cumplir con el protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.

El acto se realizó en un espacio público dentro del predio Costa Salguero, al lado del salón de eventos "Puerto Salguero".

Mientras se desarrollaba el acto que se extendió por menos de 45 minutos, decenas de personas pescaban o tomaba mate en sus propias sillas y mesas.

Al terminar la presentación, los precandidatos que representan a cada sector que compone el FdT se tomaron fotos con Santoro y Marziotta con el rio detrás, que reemplazó simbólicamente a la tradicional cartelería de campaña en un día soleado de invierno.

Diferentes dirigentes del FdT porteño se mostraron confiados en obtener buenos resultados en las urnas el 12 de septiembre en las elecciones primarias en una ciudad que hace décadas es compleja para el peronismo.

Durante los discursos, los precandidatos del Frente de Todos remarcaron la importancia de "debatir cómo vamos a salir de la pandemia y pensar en el país que queremos" y aseguraron que "vamos a salir y vamos a lograr el país que queremos, la vida que queremos", como señala el primer spot de campaña del FdT. (Télam)