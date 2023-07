El presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre los precandidatos "de la derecha" que quieren "un país privatizado" de cara a las PASO del 13 de agosto próximo y a las elecciones generales de octubre, y dijo que al electorado "hay que recordarle que no debemos retroceder".

"La derecha quiere quitarle derechos a los que trabajan, a los jubilados, quieren volver a pensar la Argentina en el sentido de un país privatizado y no con un estado presente, Hay que advertir sobre el riesgo que estamos corriendo. Los que quieren volver son los que nos dejaron 150.000 millones de dólares de deuda. A la gente hay que recordarle eso. Son los mismos que vuelven, los que dicen que el flagelo son los sindicatos", sostuvo el mandatario en una entrevista con Radio 10.

Asimismo, afirmó que "lo mejor" que puede hacer durante la campaña electoral de cara a las PASO del 13 de agosto próximo es concentrarse "en la gestión de Gobierno".

"Trato de concentrarme en el Gobierno, que es lo mejor que puedo hacer en la campaña en un contexto muy difícil. Estoy trabajando mucho con Sergio (Massa) y Agustín (Rossi) pero dedicado a gobernar. Sigo lo que pasa en la campaña porque los dos candidatos son ministros míos, pero estoy más dedicado al tema de terminar la gestión, con muchos temas por delante", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN El PJ de Chubut se solidarizó con el candidato Luque y repudió la violencia

En una extensa entrevista, el Presidente se refirió a la convivencia política dentro de lo que fue el Frente de Todos, reivindicó su tarea para mantener la unidad del espacio que ahora se llama Unión por la Patria y destacó la "lealtad" de Sergio Massa y el carácter de figura política "insoslayable" que condensa Cristina Fernández de Kirchner.

En la nota, el jefe de Estado defendió su gestión al frente del Poder Ejecutivo y sostuvo que declinó la posibilidad de competir por la reelección porque prefirió, por sobre todas las cosas, la "unidad" del espacio oficialista.

Consultado por el proceso que decantó en la presentación del actual ministro de Economía, Sergio Massa, como postulante presidencial, dijo que siempre consideró que lo correcto era que las candidaturas las "resuelva la gente en una PASO", pero que muchos "compañeros" pensaban que era "incompatible" competir contra un presidente en ejercicio.

"En conclusión, a mí me parecía que lo importante no era que Alberto fuera reelecto sino que un proceso político que había demandado muchos años de desencuentro hasta encontrar la unidad, que había sufrido momentos tan traumáticos como el atentado a Cristina, que tuvo muchos puntos de diferencias que existieron, que esa unidad se preserve, yo solo soy prenda de unidad. Ya vivimos lo que nos pasa cuando nos dividimos. Y no quiero que eso pase", advirtió.

MIRÁ TAMBIÉN Santilli sobre la interna de JxC: No comparto la discusión tibios versus no tibios

En ese sentido, y respecto de las críticas que recibió desde distintos sectores de la coalición durante sus años de Gobierno, afirmó que "aguantaría más" con sólo asegurar la unidad del espacio y reivindicó no haberse esforzado por construir el "albertismo" que algunos actores quisieron impulsar ya que él no cree en los "personalismos".

"Yo no quiero ser un obstáculo", dijo Fernández y recordó que los candidatos de "la derecha" no son "gente que piensa distinto en términos políticos", sino que son quienes quieren "quitarles derechos a los que estudian, a los que trabajan, a los jubilados, que quieren poner a Argentina en una parcela al servicio de una potencia y perder autonomía".

Respecto de la Vicepresidenta, Fernández dijo: "Es una dirigente muy importante, con la que uno puede tener diferencias pero no puede soslayar su existencia. Dice cosas con las que a veces uno está de acuerdo y otras no".

En ese marco, aclaró que no sintió que su mandato se haya desarrollado "bajo la sombra" de quien fuera dos veces presidenta de la Nación.

Además tuvo expresiones de elogio para con Massa: "En esos momentos de tensión que vivimos dentro del Frente, él siempre estuvo a mi lado, tratando de moderar para que la espuma baje. Sería un ingrato si dijera que no fue leal conmigo". (Télam)