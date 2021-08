(Por Daniel Scarímbolo) El Gobierno nacional prepara para la semana próxima nuevos anuncios de obras públicas y programas, alentado por los indicadores de recuperación económica y con el foco puesto en la agenda pospandemia que empuja el avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus y la estabilización de los parámetros sanitarios.

Será previo al comienzo, el miércoles próximo, de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del voto para las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, que contempla el cronograma electoral.

El lunes feriado, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, inaugurarán en González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza, el Centro Universitario de la Innovación, según informaron a Télam fuentes de esa cartera.

En ese lugar -de 5.100 metros cuadrados en tres plantas- se cursarán carreras de varias universidades como la UBA, la Tecnológica Nacional (UTN), la Nacional de Quilmes (UNQ), la de José C.Paz (UNPAZ) y la de Hurlingham (UNAHUR), con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

En tanto, el propio Presidente adelantó el jueves último que la semana próxima entregará, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la vivienda número 20 mil construida desde que se inició su gestión, según indicaron a esta agencia voceros del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, de las 100 mil casas que están en proceso de construcción hasta fin de año.

Esas adjudicaciones se enmarcan en la construcción de otras 35.329 viviendas que realiza la cartera que encabeza Jorge Ferraresi y unas 48 mil que se harán entre septiembre y noviembre próximo, que generarán 300 mil puestos de trabajo.

También se proyecta para la semana próxima un viaje a Mar del Plata, con motivo de la remodelación de "La Casa sobre el Arroyo", conocida como "Casa del Puente" y donde funcionara durante algunos años la radio LU9, según anunció el martes pasado Fernández en un acto en el CCK.

Esta semana, el mandatario y sus ministros vienen de encabezar una seguidilla de actos con anuncios, donde se escucharon discursos centrados en los positivos indicadores económicos y el avance de la vacunación contra el coronavirus que le permiten planificar al Gobierno el inicio de la pospandemia.

Ante unos 20 mil jóvenes de todo el país, Fernández encabezó el lunes en Tecnópolis el lanzamiento de la segunda etapa de "Argentina Programa", que comprende subsidios de 100 mil pesos para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a internet.

"Necesitamos que todos los jóvenes vuelvan a vivir la vida que queremos", afirmó el Presidente ese mediodía, de cara también a captar el voto joven para las próximas elecciones, uno de los sectores más golpeados como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia.

El martes, desde Quilmes, Fernández inauguró 100 obras públicas en todo el país, que implican una inversión total de 22.008 millones de pesos.

En ese acto, convocó a la ciudadanía a la "reflexión", contrastó los logros de su gestión con las críticas que recibe su Gobierno por parte de la oposición y pidió a la dirigencia "una campaña política con honestidad", de cara a las PASO del 12 de septiembre.

Ese mismo día, por la tarde, presentó en el CCK Activar Cultura, una serie de líneas de trabajo para la producción y el empleo que requerirá una inversión de 5.400 millones de pesos y tiene como objetivo brindar apoyo económico para la reactivación, puesta en valor y fortalecimiento de proyectos comunitarios, festivales y espectáculos en vivo, concursos nacionales, becas, bibliotecas populares y de la industria audiovisual.

El miércoles se sumó la presentación del plan AccesAR para el fortalecimiento integral de las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los diferentes gobiernos municipales de todo el país, un anunció que el mandatario hizo desde la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio porteño de Belgrano.

Ese mismo día, el Gobierno anunció la puesta en marcha de una nueva línea de créditos por hasta 150.000 pesos a tasa cero para un millón y medio de monotributistas de todo el país, tras la reunión semanal del gabinete económico que encabezó el presidente en Casa Rosada.

Los créditos serán de 90.000 pesos para los monotributistas de la categoría A, de $ 120.000 para los de la categoría B y de $ 150.000 para los de la C y el resto de las categorías, con un plazo de pago de un año y seis meses de gracia.

El jueves, desde la ciudad entrerriana de Concordia, se oficializó el plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en ese ámbito.

En el marco de ese acto, dijo que "viene una etapa en la que la recuperación empieza a sentirse, la producción crece, la actividad lleva meses consecutivos de crecimiento y el empleo industrial no para de crecer", aunque reconoció que persisten "problemas" y que "la inflación es uno de ellos", y dejó claro que se sigue "trabajando" para reducirla.

Ayer, en Olavarría se puso en marcha de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría (RZF), un sistema que permite aplicar tarifas de gas diferenciales. La nueva norma incorpora al beneficio a 3,1 millones de hogares.

El mandatario aprovechó la ocasión de ese acto para lamentar la reunión realizada el año pasado en la Residencia de Olivos con motivo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, y admitió que "no debió haberse hecho".

"El 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho; definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido. Claramente lo lamento", expresó el Presidente.

La semana de anuncios se corona hoy en Puerto Iguazú, donde el Presidente lanza la segunda edición del programa Previaje 2021-2022, para la compra anticipada de servicios turísticos nacionales mediante la devolución de créditos por el 50 por ciento del gasto, cuyo objetivo es fomentar el consumo y la demanda interna así como dinamizar la cadena turística en todo el país, un sector golpeado por las restricciones que impuso la pandemia.

De acuerdo al cronograma electoral, el próximo miércoles 18 comienza la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio, de cara a las PASO del 12 de setiembre. (Télam)