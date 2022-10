Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen 45 años de una intensa lucha por el derecho a la identidad, la cual dio como fruto la recuperación de 130 nietos y nietas robados durante la última dictadura militar; entre ellos, Ignacio Montoya Carlotto, nieto de Estela de Carlotto quien a sus casi 92 años rememoró cómo fue ese tan esperado reencuentro tras 36 años de búsqueda.

En diálogo con Télam, el relato de Estela al otro lado del teléfono no tuvo pausas, lo que "se pausó" fue el tiempo en el momento en el que oyó a la jueza María Servini de Cubría decir: "Estela te tengo que dar una muy buena noticia. Encontramos a tu nieto Guido", nombre que su hija Laura había elegido para él.

Ese día de agosto de 2014, Estela estaba reunida con "su buen amigo" y músico Raúl Porchetto por unos actos que iban a hacer. Servini la llamó pero no la atendió porque estaba compenetrada en la reunión, pero la jueza volvió a llamar y -ante su insistencia- Estela dejó todo lo que estaba haciendo y fue a verla.

"No me imaginaba lo que tenía para decirme. Llegué, había dos personas también del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), pero no me llamó la atención, era natural", recordó Carlotto.

Luego de hablar un rato de "bueyes perdidos", temas que "nada tenían que ver" con lo que Servini tenía para decirle y viendo a Estela "tranquila", la jueza le anunció que "el encuentro que había esperado durante 36 años finalmente había llegado".

"Yo soy tranquila, moderada, pero en ese momento pegué un salto, unos gritos, nos abrazamos, lloramos", contó Estela con un frenesí en la voz que parecía que al pronunciarlo volvía a vivirlo.

"Enseguida empecé a avisarle a mis hijos, a mi familia, a las abuelas. Fue un revuelo en Abuelas cuando nos encontramos. Ahí empezó la alegría colectiva de todas por este encuentro", expresó.

Estela remarcó en este sentido que la búsqueda "fue y es colectiva" y sostiene: "Nunca fue 'yo busco a mi nieto' sino 'los nietos'".

"Yo sabía, pensaba 'algún día lo voy a encontrar', tal es así que compraba cosas como para dárselas cuando lo encontrara. Sabía que era un varón, me lo habían dicho compañeras liberadas de mi hija Laura", expresó.

También Estela relató la emoción de su hija Claudia quien, como directora del BNDG, tuvo que llamar a Ignacio para darle la noticia no sólo de que efectivamente era hijo de desaparecidos, sino nieto de Estela de Carlotto y, además, su sobrino.

Al día siguiente del llamado de su tía, Ignacio fue al encuentro de Estela: "Todavía no puedo poner en palabras la sensación que me recorrió el cuerpo de poder conocerlo, abrazarlo y verlo por primera vez".

"Yo no me imaginaba nada, lo ví y el amor que sentí fue tan grande. Él quietito y yo que doy unos abrazos tremendos", contó Estela entre risas.

Desde aquel reencuentro empezó una relación que "crece en el amor y en el cariño" -expresó Estela-, un reencuentro que -como evocó también Ignacio en sus redes sociales en agosto -al cumplirse ocho años de aquel inolvidable episodio- fue un momento en que "se abrió una puerta, tras la cual estaba esperando ser contada una historia".

