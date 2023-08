El Coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, afirmó hoy que "la sociedad no participó masivamente" de los robos organizados a supermercados y comercios y sostuvo que la difusión de casos aislados "opacó el hecho de que millones (de personas) rechazaron los saqueos".

Ante la difusión de imágenes de robos a comercios, Menéndez aseguró en El Destape Radio que "el mensaje de los barrios populares ha sido muy claro sobre que el camino no es ese y me parece que eso queda opacado por el impacto que tienen 10 o 20 hechos", y propuso "ver que son millones los que rechazaron los saqueos".

"Muchos vecinos fueron a dispersar a los chicos que se juntaban porque les había llegado un mensaje", explicó el dirigente social, y agregó que "la sociedad no participó masivamente" de esos robos que "no dejan de ser grupos muy menores que se prendieron a esta convocatoria".

Dijo que "no hay que mirarlo como una situación de desborde social, porque no ha habido desborde social, hubo convocatorias que no prendieron y que terminaron convocando a los pibes del barrio que todos conocen, muy repudiado por el barrio mismo".

Menéndez detalló que tal como sucedió en Mendoza y Neuquén "las convocatorias se hacían por whatsapp previa situación de construcción de falsas noticias en relación a violencias en comercios de varios años atrás que se planteaban como actuales para generar un efecto contagio".

El referente de Barrios de Pie consideró que estos hechos representan "un daño a la democracia en su conjunto porque construye un relato para determinados sectores que obviamente sacan provecho".

Y afirmó que pese a que no hay "elementos para vincularlos directamente", esos sectores "buscan beneficiarse de un relato que promueve la desestabilización a horas de que se anuncia el desembolso del Fondo Monetario Internacional y que los días subsiguientes van a construirse anuncios de medidas de alivio". (Télam)