El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo (Frente de Todos) consideró hoy que "hay un tema urgente para la Cámara de Diputados", y es "el de la moratoria previsional", que no pudo ser aprobado el 21 de diciembre pasado y que a fin de año venció "dejando un vacío legal para personas en edad de jubilarse".

En esa línea, llamó diferenciar "la agenda legislativa por temas" y dar prioridad a las cuestiones "donde no hay conflicto", para no "tener el Parlamento trabado permanentemente".

"Hay algo que es urgente para la Cámara de Diputados que es el tema de la reforma previsional, porque se termino el 31 de diciembre, y es absurdo lo que ha pasado, ya que hoy solo una de cada diez mujeres se pueden jubilar y solo pueden hacerlo uno de cada tres hombres", remarcó Arroyo en diálogo con DiputadosTV.

El exministro de Desarrollo Social señaló que "tomando un nuevo mecanismo de moratoria le va permitir a gente que no tiene los 30 años de aportes poder hacerlo".

"Esa sería la primera ley a votar, porque objetivamente estamos en mora, tendríamos que haberla resuelto antes de fin de año y es grave que no esté sancionada", subrayó.

Por otra parte, destacó "las leyes económicas", a las cuales "también les daría prioridad".

Consultado sobre el tema del pedido de juicio político a la Corte Suprema, consideró: "Es un debate que es razonable darlo y sobre el cual el tema de coparticipación aceleró el proceso. Es lógico que hay tensión, dificultad y es sabido que no está el número para aprobarlo (en el recinto)".

"Para mi hay que dividir la agenda legislativa por temas. Donde hay conflicto, hay conflicto y donde no lo hay, tenemos que avanzar", señaló.

En ese sentido, remarcó: "Creo que hay que tratar la ley de alquileres y que se defina de una vez; como también hay que abordar el tema de la moratoria previsional y el de las universidades, en otro paquete".

Por último, advirtió: "Creo que estamos haciendo todo para que crezca la extrema derecha en Argentina, porque si seguimos no funcionando, no aprobando leyes, no entendiendo nadie qué hace el Parlamento, o qué hace un diputado, cuál es su tarea; cuando no se entiende algo, crecen los extremos, y ese es un problema serio". (Télam)