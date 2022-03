(Por Luis Tarullo) - El excónsul israelí en Buenos Aires Daniel "Dani" Carmon, sobreviviente del atentado terrorista a la embajada de Israel en 1992 y cuya esposa Eli murió en ese ataque, dijo hoy que ese hecho es "un duelo que continúa" y relató que cada cinco años viaja a la Argentina con su familia porque "dejaron algo aquí y vienen a buscarlo de nuevo".

Tras el atentado -del cual el 17 de marzo se cumplen 30 años, adjudicado a la organización Hezbollah a raíz de la investigación de la Corte Suprema argentina-, Carmon siguió cumpliendo funciones en el país y luego tuvo destinos como la India, Sri Lanka y la ONU, hasta que se jubiló.

En una entrevista con Télam desde Israel, Carmon -quien estará en el acto por el 30º aniversario de ese ataque el jueves próximo- dijo que "el terrorismo es un fenómeno ante el cual hay necesidad de unirse, no solo Israel, sino una fuerza de países".

-Télam: ¿Cómo observa estos 30 años que han pasado desde el atentado?

-Carmon: Durante estos 30 años me estoy mirando desde un lugar desde el que no se puede creer que pasaron 30 años. Es algo con lo que mi familia vivimos día por día. Un duelo que continúa, pero hay que continuar con la vida. Después del atentado me quedé en la Argentina tres años más para reconstruir la embajada, ayudar a la gente, a los familiares de los muertos, a los heridos. Fue importante devolver eso a la Argentina y continuar en mi puesto tres años más.

-T: ¿Cómo lo vivió en la intimidad el Carmon persona, que sobrevivió pero perdió a su esposa y madre de sus cinco hijos?

-C: Me dividí en dos. En una persona, padre de cinco hijos que perdieron a su madre y hombre que perdió a su esposa. Personalmente no fue fácil. En lo profesional hice un gran esfuerzo para no mezclar las dos partes, aunque de vez en cuando hay una reunión de esas dos partes. Y cada cinco años venimos a la Argentina, porque dejamos algo aquí y venimos a buscarlo de nuevo. Venimos a encontrarnos con tantos amigos y colegas y a abrazarnos con las víctimas, con los familiares, con los heridos, con la gente.

-T: ¿Puede haber alguna especie de enojo, algún rencor con la Argentina, sobre todo con lo ocurrido después, ante la falta de justicia?

-C: No hay un enojo con la Argentina. Sabemos todo lo que sucedió desde los dos atentados, que en realidad fue un atentado en dos capítulos. Desde entonces acompaño lo que pasa en la Argentina. Sí hay un enojo con Irán, un país que es miembro de la comunidad internacional que quiere destruir a otro país, a otro pueblo, como es Israel, con un arma que es el terrorismo. Tenemos una larga historia de animosidad desde Irán y espero que en algún momento eso termine. Para mí, desde ese día de esta tragedia, Argentina nos acompaña y es mi segundo o mi tercer hogar.

-T: O sea que usted directamente apunta a Irán...

-C: Los responsables del atentado a la embajada son Irán, el Hezbollah. Esos son nuestros enemigos. Es algo muy básico, es un brazo del Estado de la República Islámica de Irán que ataca a Israel de todas las formas, con Hamas, aprovechando el hecho que tienen a Hezbollah en la frontera del norte. Buscan desestabilizar nuestras fronteras, y los países árabes del Golfo también se quejan de esto.

-T: ¿Cuál es su sentimiento ante el hecho de que los responsables de los atentados en la Argentina siguen libres?

-C: Espero que los responsables de los atentados sean detenidos y juzgados algún día, pero son miembros de su gobierno. Hay decretos de Interpol (circulares rojas), pero hay que preguntar a las autoridades de los países en los que se implementan esos decretos por qué no los detienen. El atentado a la embajada en Buenos Aires es investigado por otra autoridad que es la Corte Suprema, pero algo pasó en los últimos años que parece que no había avances. Además es realmente más que cínico ver esa gente desarrollar y ser oficiales de un gobierno, algo inexplicable.

-T: ¿Cómo se debe actuar ante el terrorismo internacional actualmente?

-C: El terrorismo internacional es un fenómeno que tiene que afrontar una gran mayoría de países. Nosotros, Israel, como en otros temas, fuimos los primeros como laboratorio de pruebas, como banco de pruebas. Hubo cientos de atentados a embajadas, aviones, barcos...Lamentablemente, o por suerte, tenemos una experiencia, tenemos sistemas para resguardarnos de los terroristas. No quiere decir que tengamos cien por ciento de éxito, pero sabemos cómo resguardarnos contra el terrorismo, y eso no sucede en muchos otros países. El terrorismo es un fenómeno ante el cual hay necesidad de unirse. No solo Israel, sino una fuerza de países, ya sea de Naciones Unidas u otras organizaciones donde la unión entre los afectados, la gran mayoría de los países, deben definir de qué se trata, pues no hay una definición de terrorismo en la diplomacia ni en el mundo judicial. Una unión será mucho más fuerte de lo que tenemos hoy. Hay lugares mucho más débiles o menos preparados y que pueden ser atacados en el futuro. Debe haber campañas internacionales de definición de terrorismo y de medidas, Hay países que vienen a Israel y piden ayuda para luchar contra el terrorismo. Por ello es necesario la unión contra el terrorismo. (Télam)