El abogado Gregorio Dalbón dijo hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pondrá el viernes próximo "blanco sobre negro" en la causa por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en el el marco de la audiencia pública que realizará ese día el Tribunal a cargo del juicio.

"Siempre que habla Cristina es un hecho político, nunca pasa inadvertida, y el viernes ella pondrá blanco sobre negro en esta causa, que fue un invento del juez (Claudio) Bonadio, aunque a mí no me gusta hablar ya de él porque está muerto y no puede defenderse", afirmó Dalbón en diálogo con Télam Radio.

El Tribunal a cargo del juicio por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA convocó para el viernes próximo a una audiencia pública, de manera previa a resolver si declara la nulidad de la causa, como piden las defensas de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y otros imputados.

La audiencia comenzará a las 11.30, será transmitida en vivo a través de YouTube y se espera que la vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal 8, informaron a Télam fuentes judiciales.

Irán

En sus declaraciones de hoy, Dalbón recordó que el juez Bonadio "impidió la declaración de Ronald Noble, encargado en su momento de Interpol, quien quería anoticiar que no había habido bajas de las alertas rojas para los iraníes involucrados en el hecho, y esto va a ser muy bien explicado por la doctora Fernández de Kirchner".

En ese sentido, el letrado explicó que el actual fiscal de la causa, Marcelo Colombo, "no va a acusar a la vicepresidenta, por lo que no puede haber condena, y espero que los jueces del tribunal, que creo son probos, así lo dictaminen".

Del mismo modo, aseguró que "este fue un juicio inventado por el macrismo, por la mesa judicial que imperó en el Gobierno de Mauricio Macri, Bonadio y por todos los cómplices".

La audiencia judicial del viernes coincidirá con la realización del acto que realizará la AMIA esa misma mañana por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos.

La ceremonia conmemorativa se llevará a cabo en forma virtual, bajo el lema "Conectados contra la impunidad". (Télam)