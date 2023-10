El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, afirmó hoy que "a los argentinos nos tiene que agarrar un poquito de escozor la situación en que estamos", al referirse a las 48 horas mínimas de trabajo semanal en comparación con las 36 o 40 que ya se implementan en otros países.

"En el acto por el 1º de Mayo (Día del Trabajador) la CGT planteó que este año íbamos a trabajar por la reducción de la jornada laboral, para los que dicen si es conveniente o no en este momento", dijo el sindicalista en su exposición ante la comisión de Legislación de Trabajo que estudia los proyectos sobre reducción del horario.

Para Daer "no es bueno que se pongan cuestiones terminantes de decir, 'esto no se dice, esto no se hace'. Hay un informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que habla de países de Latinoamérica que están reduciendo la jornada laboral como México o Chile, que tienen 40 horas, y nosotros tenemos 48 horas, por lo cual nos tiene que agarrar un poquito de escozor ver en qué situación estamos".

"Hay que establecer claramente una jornada mínima y plazos, para que si se tiene que articular, se haga, si es necesario que se profundice el debate", agregó.

El sindicalista puso de relieve que "este país creció en productividad y los salarios cayeron, entonces, ¿quién se la llevó? En los últimos años ese crecimiento fue exponencial, y por ahí se va a entender lo que estamos buscando".

"Seamos claros, esto no se cambia por un 'banco de horas', y en eso queremos ser claros. También hay que desagregar la implementación en convenios colectivos y con un mínimo claro, sin reducción de salarios, que, dicho sea de paso, ya los tenemos por el piso", advirtió.

También se refirió a otro tema que surgió en la reunión: "Esa dicotomía entre trabajador formal e informal es absolutamente mentirosa; decir que porque unos tienen convenio y derechos formales dejan afuera a los otros, no es un tema que 'porque a unos si, los otros no'". (Télam)