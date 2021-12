El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, aseguró hoy que "no hay ninguna duda" de que "sin un proceso de desarrollo" se pueda encontrar soluciones "a la desigualdad que tiene Argentina", al exponer en la jornada de la Pastoral Social que organiza tradicionalmente todos los años la arquidiócesis de Buenos Aires.

"Estamos en una situación muy crítica sobre la cantidad de trabajadores que están en la informalidad, que se la tienen que rebuscar para vivir a partir de ayuda social, de políticas sociales, inventarse sus propios trabajos para su sustento", remarcó Daer

En ese sentido, señaló en el panel en el que también disertó el secretario de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Esteban "Gringo" Castro, que es en la resolución de esa problemática "donde se debe poner la mirada para encontrar las soluciones".

"Me parece que lo imperativo de los momentos que estamos viviendo pasa por imponernos puntos de partida. Las cosas no se dan naturalmente. No hay ninguna duda de que sin un proceso de desarrollo podamos encontrar soluciones a esta desigualdad matriz que tiene Argentina. Tenemos que tener políticas consensuadas entre todos, pero decisiones políticas firmes", observó el dirigente del gremio de Sanidad.

En estas jornadas en las que participaron funcionarios nacionales, sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales, Daer señaló que "no importa si la relación de dependencia es con una multinacional, con el Estado o con una cooperativa" y afirmó que "lo que no podemos tener más es compañeros que trabajen con un estatus o un estatus de segunda".

"No podemos perder el horizonte de que el 100 por ciento de los trabajadores tengan un trabajo digno mas allá de la relación de dependencia. Ese es el país que nos tenemos que obligar a pensar. El otro gran problema que tenemos son los salarios bajos", subrayó.

Y, en ese sentido, agregó: "No hay margen para la mezquindad política, para decir: espero al 2023 total no gobierno. Todos tenemos que intentar la salida para nuestro país del momento en el que estamos viviendo".

"Son momentos en que los compromisos no tienen que ser discursivos, sino que tenemos que plantearnos que las coincidencias tengan concreciones en los hechos", subrayó.

Por su parte, Castro se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores de ese sector y destacó que "el gobierno de (Mauricio) Macri no generó condiciones para que compañeros se incorporen al trabajo formal".

"Es decir, no tenemos patrones que nos contraten, somos millones. El punto central está en desde dónde se mira la solución. El papa Francisco plantea que desde la periferia, dice que tenemos que mirar desde la periferia al centro y estoy de acuerdo. Para empezar una mesa de diálogo hay que bajar mucho la soberbia, inclusive los que estamos del lado de los más pobres", afirmó el referente de la Utep.

Castro manifestó que su "posición es compartir mucho más la vida con los que menos tienen", y consideró que "sin eso no se transforma".

"Esto va para los empresarios, para la política y para nosotros. Si no se mira lo que pasa en el pueblo humilde no se puede hacer un pacto social", puntualizó. (Télam)