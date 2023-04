El secretario general de la CGT, Héctor Daer, reclamó hoy un gran acuerdo político entre todas las fuerzas por un "tránsito democrático" hacia las elecciones, y apuntó a quienes "hablan de dinamitar todo y dicen que el 10 de diciembre levanta el cepo". "Es un momento histórico donde la responsabilidad parece que gira constantemente alrededor de un debate político, que todavía está bastante verde, y que se debe saldar en propuestas electorales y no dinamitando", consideró Daer. En declaraciones a la prensa tras la reunión del Consejo Directivo de la CGT, el gremialista señaló: "Llamamos a la política a generar las condiciones políticas de tránsito democrático para llegar de la mejor manera a las elecciones y no generando condicionamiento y hablando bravuconadas". "Se habla de dinamitar todo, que el 10 de diciembre levantan el cepo, sin tener el correlato de cómo se resuelven las cuestiones de índices sociales. Para eso, la CGT hace un llamado claro de encontrar un camino que vaya de acá a la elección y la trascienda", expresó Daer. Además, en medio de la escalada del dólar, el titular del gremio de Sanidad advirtió que existen "operaciones especulativas en la economía" por parte de "sectores acomodados". "En estos momentos, donde tenemos que discutir el futuro de nuestro país, del pueblo argentino, y de aquellos que están fuera del mercado laboral, es necesario jerarquizar el debate político que nos permitan un rumbo definitivo" para el país, subrayó Daer. A la vez, el sindicalista transmitió el llamado de la central obrera para "encontrar un camino claro" para terminar con los datos actuales de la economía "que deben avergonzar a todos los argentinos". La CGT reunió a su Consejo Directivo tras ocho meses sin actividad, para analizar la situación económica y social del país, en la previa a las definiciones electorales y un día antes del encuentro que tendrá el Partido Justicialista (PJ). Además de Daer, estuvieron presentes los otros dos integrantes del triunvirato, Carlos Acuña y Pablo Moyano, aunque no asistió el número dos de Smata, Mario Manrique, quien ayer levantó polémica por decir que a los empresarios del Foro Llao Llao había que "prenderlos fuego". En ese marco, se definió que por el Día del Trabajador el 2 de mayo próximo se realizará un acto en la cancha de Defensores de Belgrano, en Núñez, adonde fue invitado el ministro de Economía, Sergio Massa. MG/GAM NA