El líder de MILES, Luis D´Elía, ratificó su apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras ser condenada en la causa Vialidad y consideró que esta situación "no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle". "Alterar la paz pública no sirve absolutamente para nada, pero hay que tomar consciencia que esto no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle", sostuvo el dirigente social. En diálogo con Esta Mañana, el programa que condujo esta jornada Ari Paluch, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 y señaló que "está muy cuestionada la independencia de la Justicia" El referente kirchnerista reconoció que durante la gestión del Frente para la Victoria "hubo corrupción", pero afirmó que el entonces secretario de Obras Públicas "José López, muerto Néstor Kirchner, pactó con (Ángelo) Calcaterra, (Eduardo) Gutiérrez y (Nicolás) Caputo, tres conocidos empresarios macristas". "De eso no hay nada que la vincule a Cristina. En la causa, el que tenía vinculación era Néstor, pero uno no le puedo endosar esto a Cristina. Yo creo absolutamente en su inocencia", remarcó D´Elía. Además, el líder de MILES reiteró sus cuestionamientos hacia La Cámpora por no haber movilizado a los Tribunales Federales de Comodoro Py el pasado martes cuando se dio a conocer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la titular del Senado: "La Cámpora se pasó dos años cantando `si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar´ y ayer la tocaron a Cristina y se quedaron en su casa". Por otra parte, el dirigente social se refirió a la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a ninguna candidatura en las elecciones de 2023 y aseguró que "hay tres o cuatro compañeros que pueden ser candidatos". PT/KDV NA