El líder de MILES, Luis D´Elía, volvió a cuestionar al diputado nacional Máximo Kirchner al considerar que "no tiene la densidad, estatura y volumen político" de su padre, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, y afirmó que es un "hijo de". "Así como Ricardo Alfonsín no tiene la densidad, estatura y volumen político de Raúl Alfonsin, Máximo Kirchner no tiene la densidad, estatura y volumen político de su papá", sostuvo el dirigente social. A través de su cuenta de Twitter, el ex funcionario nacional agregó: "A Ricardo nunca le dieron los espacios en la UCR por ser `hijo de´ que le damos a Máximo en el Frente de Todos". En las últimas horas, el exjefe de bloque de diputados del Frente de Todos desplegó a la militancia de La Cámpora en una clara demostración de fuerzas ante el presidente Alberto Fernández, con quien mantienen una relación problemática que cursa su peor momento. Durante la movilización por el Día de la Memoria, el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, rompió el silencio y aseguró que "el Gobierno es con la gente adentro", en referencia a la interna del Frente de Todos. En tanto, D´Elía movilizó con su partido MILES junto a las organizaciones sociales que respaldan al Presidente y que lanzaron una convocatoria separada de los sectores kirchneristas más duros. A través de una serie de tuits, el dirigente social profundizó sus críticas al hijo de la vicepresidenta, a quien ya había cruzado por su rechazo al acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la misma línea, afirmó que la postura de Máximo Kirchner no es común al movimiento kirchnerista. "La Cámpora niega a los movimientos sociales que resistimos en los 90 al neoliberalismo conservador y milita su desaparición. El kirchnerismo es una construcción cultural, ideológica y política del Pueblo Argentino y sus luchas, no es una Propiedad Inmueble de la familia Kirchner", disparó. A su vez, el dirigente piquetero le reprochó al líder de La Cámpora el saludo al referente de la Corriente de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois por "ser amigo" del dirigente del PRO Fabián Rodríguez Simón. "Es una pena que un 24 de Marzo, el compañero Máximo se abrace con Grabois, socio y amigo de Pepín Simón", escribió en otro de sus tuits.