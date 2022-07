El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, cuestionó al coordinador nacional de Barrios, Daniel Menéndez, por lanzar una movilización a La Rural para este sábado y afirmó que "es demencial que un funcionario convoque a hacer un piquete".

"Es demencial que un funcionario del Gobierno nacional, porque no es sólo un referente, esté convocando para hacerle un piquete a una actividad que tampoco es que a La Rural va el campo. Van las familias, los chicos.

En un momento marcado por una actitud provocadora no está el escenario para estas actividades", afirmó el dirigente del PRO, en alusión al cargo de subsecretario de Políticas de Integración y Formación que tiene Menéndez. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el funcionario de la Ciudad contó que mantuvo un encuentro con el líder de Barrios de Pie en el que el dirigente se comprometió a definir las acciones a futuro a posterior de una asamblea con su organización.

"Le dejé en claro que desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad vamos a garantizar la actividad y controlar los ingresos y que se desarrolle en paz y en tranquilidad. Espero que se reflexione", sostuvo el titular de la cartera policial porteña. Asimismo, indicó que el Gobierno "debe tomar las decisiones que le den respuesta a las necesidades de la gente" y definió que la realidad "es muy finita" para generar situaciones de tensión.

"Sabemos que se va a transformar en algo violento. ¿Qué pretende? ¿Qué el sector que está desarrollando la actividad no reaccione?", sumó. Además, D´Alessandro aclaró que funcionarios del Frente de Todos intentan desarticular la actividad convocada por Menéndez y señaló que recibió un llamado de su par de Nación, Aníbal Fernández, para ponerse a disposición. "Lo loco es que esta actividad surge de propios funcionarios.

Hay que decirlo, desde el Gobierno están intentando desarticular esta actividad, porque no puede ser que un funcionario se corte solo", analizó. Por último, prometió un mega operativo de control en La Rural el sábado próximo y aseguró que apela a la responsabilidad de los dirigentes de Barrios de Pie.

"Esta acción da la posibilidad a cualquier trasnochado de hacer algo. Sabemos cómo empiezan estas situaciones, pero no cómo terminan. Desde el Gobierno de la Ciudad vamos a desplegar un operativo, aunque me encantaría no tener que hacerlo", concluyó. SR/PT NA