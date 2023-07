La precandidata a senadora nacional de Juntos por el Cambio Cynthia Hotton sostuvo hoy que "hay un votante silencioso" a favor de Horacio Rodríguez Larreta que "busca la tranquilidad para salir de esta crisis" y al respecto aseguró que "la gente no quiere más gritos, denuncias y confrontación". "Es cierto que hay un votante silencioso. La gente busca un dirigente que tenga aplomo y que de respuestas concretas. La gente no quiere más gritos, denuncias y confrontación", sostuvo. Hotton reconoció que en Santa Fe la "pelea interna" fue demasiado "lejos", y destacó que la campaña del equipo que lidera Rodríguez Larreta "se basa en propuestas" y en "ampliar las bases", y no en "criticar al otro". De esa forma, la referente de "Valores para mi País" tomó distancia del estilo de campaña tanto de Patricia Bullrich a nivel nacional como de Carolina Losada en la provincia de Santa Fe. "En algunos distritos lamentablemente esta confrontación interna se profundizó como en Sant Fe que ha habido mucha agresión en esa campaña. No es el espíritu que tenemos en Juntos por el Cambio en general porque tenemos en claro que nuestro enemigo es este modelo kirchnerista", señaló. En este sentido, Hotton afirmó que "algunos lo tenemos más claro que otros que a partir del 14 de agosto nos unimos todos en este proyecto de cambio" "Es cierto que en Santa Fe fueron demasiado más lejos en esta pelea interna. En mi caso la verdad que lo lamento porque hay situaciones de las cuales es difícil volver atrás, porque es difícil explicarle a la gente que todo lo que se dijo en realidad no es tan así, y que nos perdonamos todo y que vamos juntos", admitió. "Eso es lo que genera que después la gente descrea de la política", agregó la ex diputada nacional en diálogo con "Lado P", el programa que conduce Eduardo Paladini por Radio Rivadavia. "Yo estoy con Horacio (Rodríguez Larreta), con Diego Santilli porque creo en el compromiso que tiene Horacio del diálogo

Nuestra campaña se basa en propuestas. No se basa en criticar al otro y menos en aspectos personales", indicó. Además, Hotton sostuvo que la propuesta del larretismo "tiene que ver con ampliar las bases, ampliar las mayorías y con una mirada a largo plazo que es lo que necesita la Argentina", "Necesitamos un cambio no sólo para los próximos cuatro años sino para el largo plazo porque sino seguimos en procesos pendulares que tiene un costo muy alto", analizó. SH/KDV NA