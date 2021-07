La referente evangélica Cynthia Hotton se anotó en la pelea electoral en la Provincia de Buenos Aires y buscará cautivar al voto "religioso" para volver a ocupar una banca en la Cámara de Diputados, que había integrado entre 2007 y 2011 de la mano del PRO. La ex diplomática (fue cónsul en Uruguay y Chile, así como también integró la representación argentina ante la Organización de los Estados Americanos -OEA-) encabezará la lista de precandidatos a diputados nacionales de la alianza +Valores en la Provincia. Hotton asegura contar con "fuerte apoyo del campo, el sector productivo y ciudadanos católicos y evangélicos" para conseguir su objetivo de volver al Congreso. "La crisis de nuestro país es culpa de la decadencia moral de nuestros dirigentes. La corrupción, la mentira, la delincuencia, es algo que ya se nos hizo costumbre ver. Muchos perdieron la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. No podemos dejar que sigan pisando nuestras creencias", subrayó la ex diputada nacional. La dirigente opositora remarcó el enorme potencial del voto cristiano – evangélico y señaló que éste último representa a casi 3 millones de personas en la Provincia. "Pareciera que ser cristiano en el siglo XXI es algo que tiene que decirse bajito. Pero hay millones en nuestra provincia que creen en esos valores y hoy no están representados", aseguró Hotton. La lista de +Valores en la Provincia también estará integrada por el ex director de Escuelas bonaerense durante la gestión de Cambiemos Gastón Bruno; la profesora universitaria María Eugenia Santiago; el ex presidente de la Juventud Bautista Argentina Daniel Di Paolo; la titular de Mujeres Argentinas Cristianas En Acción (MACEA), Irma Strochen; y el productor agropecuario Jorge Martín Vivanco; entre otros. El dato llamativo es que el décimo lugar de la lista quedó reservado para el padre de Hotton, el ex embajador argentino ante Bulgaria Arturo Hotton Risler. PT/GAM NA