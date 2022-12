El grupo de curas en Opción por los Pobres manifestó hoy que "es evidente que la Justicia no se identifica con el poder judicial" tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la causa de Vialidad.

"Ninguna sociedad puede funcionar, siquiera mínimamente, sin Justicia. Pero es evidente que justicia no se identifica con el poder judicial" titularon los sacerdotes en un comunicado, ampliado luego por el Padre Eduardo de la Serna en declaraciones a Télam Radio.

El sacerdote sostuvo en la entrevista con esta agencia que si bien "no" le gusta "que haya corrupción, por ejemplo en una obra pública" le "preocupa mucho más que haya corrupción en el Poder Judicial".

"Un poder judicial que condena un crimen inexistente ya es, absolutamente absurdo", dijo, a lo que sumó que "no solamente los acusados debieron demostrar su inocencia sino también que se trató de una condena escrita de antemano que no pudo demostrar culpables".

"Esto muestra dónde radica la raíz de la corrupción. Corrupción que no está en una obra pública, sino en un poder público cooptado por un poder mediático, por un partido político y por un grupo del poder judicial al que ni la justicia ni el derecho le interesan en lo más mínimo", lamentó el religioso.

Además dijo que se trata de un "poder judicial que se esconde en una estancia junto a un lago usurpado (Lago Escondido) para recibir indicaciones de sus mandantes y planificar cómo continuarán usurpando la Patria, corrompiendo todo y socavando la esperanza de un pueblo".

Así se refirió a los mensajes de chats que investiga la justicia que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido que habría sido realizado por jueces, funcionarios porteños y empresarios ligados al diario Clarín.

En este punto, De la Serna añadió: "Lamento que haya un señor poseedor de un diario y de un papel prensa en la sala de torturas, que sea el dueño de la justicia y el dueño de lo que tenemos que decir, que pensar y que hacer" en relación a la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2.

El cura aseguró también que "cuando el Poder Judicial es poder, pero no es judicial, cuando no hay justicia, la sociedad se va deshaciendo desde sus raíces".

"Cuando un fallo estaba cantado antes de empezar, estaba anunciado por los medios porque la bala no salió pero la sentencia saldrá, cuando un fallo se cocina en un lago escondido, cuando un fallo se mide por toneladas y no por seriedad o no seriedad de las pruebas, o peor todavía, cuando no hay un crimen, pero hay que inventar un criminal, entonces la sociedad entra en un proceso de corrupción" finalizó. (Télam)