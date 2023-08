Ya dirimidas las internas en aquellas coaliciones que presentaron más de una opción en las primarias del domingo pasado, el paso siguiente de los candidatos a jefe de Gobierno que resultaron seleccionados será definir a sus compañeros de fórmulas, y en ese sentido ya tomaron envión las negociaciones. Mientras la Justicia electoral ultima el escrutinio definitivo de las elecciones, las alianzas políticas ya están sumergidas en la selección de las fórmulas, dado que una vez que los resultados finales de las PASO sean entregados a los apoderados, las fuerzas políticas tienen legalmente apenas 48 horas para notificar a los candidatos a vicejefe de Gobierno. A diferencia de las elecciones presidenciales o para elegir gobernador bonaerense, donde las fórmulas se inscriben completas desde el principio, las elecciones porteñas tienen la particularidad de que en la oferta electoral que se ofrece mediante el sistema electrónico solamente aparecen los nombres de los candidatos a jefe de Gobierno, sin sus vices. Esto les brinda a los partidos políticos y a los candidatos la flexibilidad de seguir jugando estratégicamente poco después de las PASO, con la posibilidad incluso de ampliar las alianzas que irán a las generales. También proporciona la posibilidad de incluir a los sectores internos que resultaron derrotados en las PASO, invitando a un representante de ese espacio a ser parte de una potencial fórmula de unidad

Se trata de una forma de suturar heridas internas y así abroquelar a toda la coalición con un mismo objetivo, sin fugas ni posibles daños colaterales.. La fórmula de Jorge Macri.. En el caso del candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, gran favorito a ganar las elecciones generales, tendrá la oportunidad de incorporar en la fórmula a algún representante cercano a Horacio Rodríguez Larreta, quien durante la campaña jugó veladamente a favor de su contrincante, el radical Martín Lousteau, pese a pertenecer a otro partido político. La decisión la tomará en definitiva Jorge Macri, aunque escuchará opiniones del macrismo y del bullrichismo (que le dieron el apoyo clave en su victoria sobre Lousteau), y también del larretismo. Quien pica en punta es Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña que se había lanzado como posible jefa de Gobierno porteño hasta que se bajó en mayo pasado. Si bien es parte del Gabinete de Rodríguez Larreta, tiene llegada al macrismo puro y ese perfil híbrido la coloca en inmejorables condiciones para obtener el puesto. Otro nombre que tomó fuerza es el del diputado nacional Ricardo López Murphy, quien aceptó formar parte del equipo de Patricia Bullrich

El "bulldog" había sido tanteado por la presidenciable del PRO como potencial ministro de un nuevo gobierno cambiemita, pero la posibilidad de ser vicejefe de Gobierno porteño abre el espectro de posibilidades para el economista liberal. Por el liberalismo también suena el legislador porteño Roberto García Moritán, quien al igual que López Murphy bajó su precandidatura a jefe de Gobierno porteño para no entorpecer las chances de Jorge Macri en su reñida interna con Lousteau. El tiempo le dio la razón a García Moritán, ya que la interna se definió por apenas un punto y medio, y una sangría de votos por derecha podría haber dejado al primo de Mauricio Macri fuera de carrera

En este sentido, Jorge Macri podría pagar el favor de García Moritán ofreciéndole la candidatura a vice. No obstante, también se habla de un cargo para el legislador liberal en un eventual Gabinete, además de una integración en la Legislatura. Por último, aunque corriendo de atrás, está la posibilidad de incorporar a la fórmula a alguna figura del radicalismo porteño

El nombre que les llegó es el de Mariela Coletta, la primera mujer en presidir la UCR de la Capital Federal

La referente radical de Evolución, la corriente nacional que conduce Lousteau, es candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, y fue una de las que denunció al liberal macrista Franco Rinaldi por sus comentarios discriminatorios.. El resto de las fórmulas.. El candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria, Leandro Santoro, ya anunció que la fórmula que él encabeza será completada por una mujer, aunque el nombre todavía no está. Según declaró tiempo atrás, no se trata de una decisión que pase íntegramente por él sino que deberá ser sometida a la discusión de la cúpula de Unión por la Patria porteño que integran el titular del PJ porteño, Mariano Recalde (La Cámpora), Juan Manuel Olmos (Nuevo Espacio de Participación) y el presidente del Congreso del PJ, Víctor Santa María (espacio "UMET"). "Tengo dos o tres compañeras en mente. Las personas que más admiro y creo que pueden complementarme en la fórmula son mujeres. Habrá que ver cuando acordemos con el resto de las fuerzas políticas quién es la que sintetiza mejor o el que sintetice mejor. No puedo anticipar nombres porque no es una decisión que tome solo el candidato a jefe de Gobierno", había declarado tiempo atrás. Lo más probable es que la persona que lo acompañe surja de las filas de alguna agrupación peronista, dado que él proviene del radicalismo y una fórmula mixta en términos de identidades políticas le otorgaría más amplitud a la oferta electoral de Unión por la Patria. En el caso de Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, no trascendieron aún indicios de cómo podría completarse la fórmula

Lo único que se sabe es que está ya acordado que Javier Milei no se inmiscuirá en la decisión, que pasará exclusivamente por lo que defina el equipo del legislador porteño de derecha y líder de la Alianza Argentina Antipiquetera. Por último, la candidata a jefe de Gobierno del Frente de Izquierda, Vanina Biasi (Partido Obrero), seleccionará probablemente como compañero en la fórmula a algún miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), en función de la alianza interna que conformaron para competir (y ganarles) en la interna contra los candidatos del PTS e Izquierda Socialista. SH/MG/AMR NA