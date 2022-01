El exministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango aseguró que "no" le llamó "la atención" la conducta de su sucesor Marcelo Villegas, imputado en la causa que investiga el armado de una mesa judicial durante el gobierno de María Eugenia Vidal para perseguir a dirigentes gremiales, y consideró que esas acciones "estaban dirigidas contra los trabajadores más allá de los sindical".

"No me llamó la atención. Fue más allá de lo sindical para ir contra los derechos de los trabajadores. No hay peor situación para un trabajador que no haya sindicatos. Puede haberlos buenos o malos pero sin organizaciones gremiales los asalariados están totalmente desprotegidos", señaló Cuartango en declaraciones a radio 10.

El abogado laboralista dijo también que el accionar de la mesa "fue la punta del iceberg" que tenía por objeto lograr la "flexibilización laboral de facto" y se "correspondió con políticas nacionales y provinciales llevada a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri".

Para Cuartango, todo este accionar fue "grave e intimidatorio" contra los trabajadores, complementado por el hecho de que se "propició el emprendedurismo, la meritocracia, y un cuentapropismo falso".

MIRÁ TAMBIÉN Katopodis puso en marcha las obras de la Circunvalación de General Las Heras

"Había información desde un primer momento del accionar de Villegas, quien comenzó su gestión con ataques y aprietes personales a los empleados del ministerio de Trabajo, revisándoles sus cuentas de facebook e imprimiéndoles sus fotos donde aparecían en actos partidarios de nuestras fuerzas políticas", indicó.

También recordó que el exministro de Vidal "retiró las placas de 12 edificios donde estaban los nombres de autoridades anteriores, y eliminó la galería de fotos de los ministros de Trabajo de la provincia de Buenos Aires".

Click to enlarge A fallback.

Cuartango añadió que "la costumbre de espiar de Macri se remonta su gestión como jefe de Gobierno" porteño, y recordó que el exmandatario llevó a cabo esas prácticas contra su propia familia. (Télam)