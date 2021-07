Las últimas encuestas las encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos el realizado por laconsultora Rouvier y Asociados, en el que se dio a conocer cuáles son las principales preocupaciones de los encuestados.

El sondeo fue realizado entre el 21 y el 30 de junio de 2021, entre 1200 argentinos de manera telefónica, con un margen de error de +/- 2.8 %, y una confiabilidad del 95.5% y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

MIRÁ TAMBIÉN Vecinos del barrio 31 rechazaron un protocolo del GCBA sobre la regularización dominial de viviendas

Fuente: Consultora Rouvier y Asociados

Lo primero que se puede destacar de los resultados obtenidos es que "las mayores preocupaciones de la población y el ranking no ofrece novedades a lo ya conocido, salvo mencionar que la problemática socioeconómica lidera las inquietudes".

En ese sentido, la inflación lidera el listado, con un 52.1%, seguido por la desocupación, con un 33.6% y la pandemia, con un 28.9%.

MIRÁ TAMBIÉN Cafiero: Es más importante la campaña de vacunación que la electoral

"La sociedad nacional vive una situación peculiar a raíz de la vigencia de la amenaza sanitaria y la situación socioeconómica, provocada por dos factores: la inercia recesiva del gobierno anterior y las cuarentenas encadenadas que comenzaron en marzo del 2020. Esto ha afectado las expectativas sociales y personales de la ciudadanía, que han reaccionado de diversas maneras", señalaron desde la consultora.

Fuente: Consultora Rouvier y Asociados

La imposibilidad de "afrontar los gastos del mes", con un 39.7% y la de "quedarse sin trabajo", son las principales miedos que tienen los argentinos, con un 39,7% y un 26.6%, respectivamente.

"Posteriormente aparece el miedo al contagio de COVID-19", señalaron desde la consultora, con un 25.6%. Luego continúan el listado "ser víctima de algún delito", con el 16.2%; "la falta de valores", con el 15.3% y con el 13% "las personas que no tienen para comer".

A menos del 10% de los encuestados les preocupa "no encontrar trabajo", "que la pandemia no termine nunca", y "los chicos que no reciben educación".

ADEMÁS, ¿Cómo saldrían las próximas elecciones legislativas, según esta encuesta?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR, ¿Tiene chances el oficialismo en las próximas elecciones legislativas, según esta encuesta?