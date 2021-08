En Grupo La Provincia te acercamos los últimos sondeos de opinión pública, en este caso el realizado por la Consultora D´Alessio IROL en conjunto con Berensztein, en el que se indagó acerca del impacto del escándalo por la foto del cumpleaños de la primera dama.

Las encuestas se realizaron a 800 argentinos, en el mes de agosto del 2021, en todo el territorio nacional, y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: Consultora D´Alessio IROL/ Berensztein

Según lo concluido por la consultora, el alcance de las fotos que retratan el encuentro "fue total: el 100% vió o escuchó acerca de este escándalo, sin importar ideologías".

Fuente: Consultora D´Alessio IROL/ Berensztein

MIRÁ TAMBIÉN Katopodis: Hay señales concretas de crecimiento y recuperación

"Al preguntar acerca de la importancia de este hecho en sus vidas, el 54% considera que es importante (36% muy importante y 18% algo importante), porcentaje que crece al 80% en electores de Juntos por el Cambio en 2019; al 62% en los que optaron por terceras fuerzas y desciende al 32% en los que se inclinaron por el Frente de Todos", señaló la consultora.

Fuente: Consultora D´Alessio IROL/ Berensztein

Respecto a la influencia que tendrá en las elecciones, "el 37% cree que sí (seguramente 31% y probablemente 6%) contra el 63% que opina lo contrario", señalaron desde la consultora encargada del estudio.

Fuente: Consultora D´Alessio IROL/ Berensztein

"Haciendo foco en los votantes del Frente de Todos, el 24% considera que impactará en su voto en las próximas elecciones y no repetirá su apoyo al oficialismo: el 79% se inclinará ahora por candidatos de Juntos, un 5% cambiaría su voto a Liberales, en igual proporción optaría por otros partidos, un 5% votaría en blanco o no iría a votar y un 6% prefiere no contestar", señalaron desde D´Alessio IROL/Berensztein.

Fuente: Consultora D´Alessio IROL/ Berensztein

Finalmente, consultados por cuáles creen que fueron los motivos por los que se difundió la fotografía recién ahora, "el 41% cree que el tema fue tomado como una denuncia por la oposición mientras que el 55% opina que lo hizo como oportunidad política, percepción que alcanza al 77% de los oficialistas y apenas al 27% de los electores de Juntos por el Cambio en 2019".

ADEMÁS, ¿Cómo saldrían las próximas elecciones legislativas, según esta encuesta?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR, ¿Tiene chances el oficialismo en las próximas elecciones legislativas, según esta encuesta?