A once días de que se cumpla la fecha límite para la presentación de las alianzas electorales, Juntos por el Cambio atraviesa una fuerte interna ante la posibilidad de de sumar fuerzas con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para "armar una nueva alianza antigrieta". La iniciativa, que estaría impulsada por los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR), forma parte de la estrategia de un sector de la coalición opositora que busca "ganar músculo político" de cara a las elecciones de este año sumando a sectores del peronismo no K. Según supo Noticias Argentinas, la "maniobra" política es fuertemente resistida por la precandidata presidencial y titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, al igual que el ex presidente Mauricio Macri, quienes ya le habían puesto un freno a la inclusión del libertario José Luis Espert

Desde el entorno del ex mandatario precisaron a NA que están "en contra" de la jugada política de sumar a Juan Schiaretti y subrayaron: "Es un sinsentido". En sintonía, Bullrich salió a rechazar públicamente la posible incorporación del gobernador cordobés: "Me parece que lo de Schiaretti está muy tirado de los pelos. Es inventado por los que tienen miedo de perder las PASO". Además, Bullrich cuestionó que se enteró de la iniciativa de incluir al gobernador de Córdoba "por los diarios", y lo adjudicó a maniobras de la propia interna del PRO. "Los que quieren representar un popurri no les va a resultar fácil que eso sea Juntos por el Cambio", apuntó la precandidata presidencial en declaraciones al programa "Contacto Digital", que conduce Alejandro Alfie por Radio Rivadavia. Fuentes cercanas a la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, plantearon a NA que existe "disposición a conversar" sobre la posibilidad de sumar a Schiaretti, pero aclararon que "lo primero que se tiene que charlar y resolver es la incorporación de Espert, que viene planteada hace un tiempo". Por su parte, Gerardo Morales advirtió que Juntos por el Cambio debe salir de "lógica de la confrontación interna inmovilizante" en la que quedó inmerso, producto de la interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta

Con el objetivo de recuperar volumen político ante la consolidación del precandidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza), el titular del radicalismo es uno de los dirigentes que motoriza el armado de un "frente de frentes" para competir en las PASO, lo que implicaría la modificación del nombre de la coalición opositora

Ante este escenario, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá el próximo lunes, a las 15 en la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, en presencia de los apoderados de cada partido para avanzar con el debate acerca de la integración de alianzas de cara a las próximas elecciones. Si bien comenzarán a dar el debate para definir los posibles ingresos de Espert y Schiaretti, fuentes partidarias precisaron a Noticias Argentinas que "es poco probable que se resuelva el mismo lunes", aunque saben que el tiempo juega en contra porque la fecha límite para inscribir las alianzas electorales es el próximo 14 de junio

Desde el entorno del mandatario cordobés detallaron que "no se trata de sumarse a Juntos por el Cambio sino de crear una nueva coalición", en cuyo espacio se deberían acordar "10 puntos fundamentales para sacar a la Argentina de la situación desastrosa en la que se encuentra". Según indicó Juan Schiaretti, está "convencido de que lo que Argentina necesita para dejar atrás tantos años de decadencia y de frustración, para emprender un camino de progreso sostenido, es tener un programa de gobierno común, hacer una nueva alianza política con quienes coincidimos y luego un gobierno de unidad nacional". El nuevo "frente de frentes", que también contaría con el diputado nacional Florencio Randazzo, permitiría "que cada partido conserve su identidad sin perder la posibilidad de que haya una PASO lo más amplia posible". Fuentes del peronismo federal destacaron a esta agencia que "la idea de crear una nueva alianza es algo que se viene hablando desde hace un tiempo con los diferentes partidos que integran Juntos por el Cambio", ya que "un armado de esta característica no se construye de un día para el otro". "Hay diálogo entre todos. Tenemos que construir un acuerdo programático para que derive en un gobierno de coalición donde todos los espacios estén representados. La idea es que todos compitan en las PASO con igualdad de condiciones", argumentaron. Además, consideraron que la apertura de la coalición opositora permitiría que "la nueva alianza que se construya tenga más musculatura política, ya que el que gana recibe el apoyo explícito de todos los otros". Con Schiaretti y Randazzo más cerca de una alianza con Juntos por el cambio, el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey afirmó que el espacio peronista que integraba junto al mandatario de Córdoba y el diputado nacional "deja de existir". "Claramente va a haber algunos que se van a Juntos por el Cambio, o como le llamen, y otros que no iremos. Estamos planteando cosas diferentes. Soy muy claro respecto de eso: no soy parte de esta historia y creo en una historia totalmente diferente", precisó Urtubey en declaraciones radiales. Asimismo, el dirigente peronista puntualizó: "Quiero ser absolutamente claro y contundente en que no hay espacio de interpretación: yo no soy parte de ese espacio ni lo voy a ser". Previamente, el ex mandatario salteño se había expresado a través de su cuenta de la red social Twitter: "Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción: soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo por lo que soy y por mi pertenencia". "No todos somos lo mismo. Mi mirada surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina. El peronismo que piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra", concluyó Urtubey. MD/MAC NA