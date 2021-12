Al mismo tiempo en que el líder de Avanza Libertad, Jose Luis Espert, acompañado por legisladores de Juntos, encabezaba la firma de una declaración rechazando el pase sanitario en el Congreso de la Nación, su tropa de legisladores bonaerenses presentó un proyecto de ley en la Cámara baja provincial para dejar sin efecto la medida.

Impulsado por el diputado Nahuel Sotelo y sus compañeros de bloque, el proyecto pretende dejar sin efecto el pase sanitario en la Provincia alegando que “viola, de manera manifiesta, arbitraria e ilegal, derechos constitucionales”. Entre los argumentos, señalan que ningún ciudadano debe hacer lo que no manda la ley y que la vacunación “es voluntaria”.

En declaraciones a los medios, Sotelo sostuvo que “algo optativo y opcional quieren llevarlo a la obligatoriedad de la noche a la mañana para que los políticos se sientan que tienen todo el poder y encima poder cobrar multas”.

También se mostró alejado de su implementación el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien dijo en declaraciones radiales que “en la medida que podamos seguir avanzando con la vacunación y demos la tercera dosis creo que no va a ser necesario el pase sanitario en la ciudad de Buenos Aires”.

Las respuestas oficialistas no se hicieron esperar. El ex ministro de Salud bonaerense y actual diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Gollán, cuestionó ante los medios la actitud de la oposición. "Tiran mensajes en contra del pase sanitario pero en Jujuy hay pase sanitario y no sale el gobernador Gerardo Morales, parte de esa alianza, a decir que es una burrada lo que dicen sus compañeros", aseguró.

Además, informó que la medida ya está generando un impacto positivo: "Ya tenemos las primeras mediciones: en los últimos cuatros días vacunamos un promedio de 100 mil personas diarias. Está dando resultado y esperamos que siga así. Con este ritmo completamos más rápido los esquemas". El aumento en la vacunación durante la última semana también fue informado por varios municipios bonaerenses.

En la misma línea se expresó el senador nacional del Frente de Todos, Pablo Yedlin, quien resaltó que “el objetivo del pase es que todo el mundo se vacune”. “La gran herramienta que nos va a permitir tener circulación, trabajo y regreso a los viajes internacionales es sin duda la vacuna. El gran esfuerzo tiene que estar puesto en completar los esquemas”, aseguró en declaraciones radiales.

Respecto al reclamo por parte de dirigentes políticos que tildan de inconstitucional la iniciativa, aseguró que “son medidas de incentivo”. “Me parece que no son para nada en contra de nadie sino que son a favor de que todos podamos mantener la salud y sobre todo la actividad”, explicó, “porque cuando aparecen olas muy importantes hay que restringir la actividad y eso es lo que queremos evitar”