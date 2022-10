La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, protagonizó esta noche un cruce en las redes sociales con la diputada nacional y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, tras el comentario de un participante del reality Gran Hermano contra el mandatario nacional Alberto Fernández.

"¿El Presidente está preocupado por Gran Hermano, @gabicerru?¿De verdad?", remarcó Vidal en su cuenta de Twitter luego de que Cerruti se refiriera a las acusaciones realizadas por Walter Santiago, apodado el "Alfa", quien dijo conocer al jefe de Estado a través del legislador porteño Claudio Ferreño.

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", lanzó el participante del programa televisivo.

1) el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido.

Ante las afirmaciones de Vidal, Cerruti salió a contestarle por la misma red social: "El Presidente está preocupado, entre muchos otros temas, por la decencia en el ejercicio de la función pública. Ya sabemos que vos no. Te vimos destrozar la provincia".

Ante las acusaciones del participante de Gran Hermano, la portavoz de la Presidencia sostuvo: "Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido. Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública Alberto Fernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública", añadió Cerruti.

Asimismo, señaló: "Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo". Otro que se sumó a la polémica fue el periodista y conductor de radio y televisión Jorge Rial, quien deslizó: "Todavía no salgo de mi asombro. El presidente sale a desmentir a un programa de televisión? A #GH2022 qué es una galería de vendehumos con ganas de ser famosos a cualquier costo? Decí que en país no hay problemas...".

Por su parte, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la vicepresidenta Cistina Kirchner, advirtió tanto a Telefe como a la producción del programa de cesar con las "injurias" hacia el jefe de Estado. "De persistir las injurias tanto @telefe, la producción del programa y el participante serán pasibles de daños y perjuicios por daño contra el honor del Presidente de la Nación @alferdez", tuiteó Dalbón, quien les dio "48 horas para retractarse". GAM NA