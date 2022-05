La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que en el Gobierno "no hay pelea sino debate de ideas", al referirse a las especulaciones periodísticas sobre una supuesta tensión con el presidente Alberto Fernández.

"Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es pelea; yo no le pegué a nadie, a mí nadie me pegó", dijo Cristina y bromeó con el hecho de que había recurrido al diccionario para encuadrar la situación, que, aseguró, es un "debate". (Télam)