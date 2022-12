La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió recusará al juez federal Julián Ercolini, de quien recordó "su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros magistrados, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y agentes de inteligencia", en una causa en la que se investigan presuntas maniobras ilegales llevadas a cabo por los entonces titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli durante el mandato de Mauricio Macri. "He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos", reveló la ex presidenta en su cuenta de Twitter. La Vicepresidenta recordó que "La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo". Cristina Kirchner precisó en su cuenta de la red social que "la recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de (Horacio) Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia", entre otros. La titular del Senado se refirió a este viaje después de que se conociera la sentencia del Tribunal Oral que la condenó a seis años de prisión por "administración fraudulenta" y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad. "Como es sabido, en estos últimos años la Dra. Cristina Fernández de Kirchner realizó múltiples manifestaciones denunciando ser víctima de una feroz e inédita campaña de persecución y lawfare, orquestada y llevada a cabo por políticos opositores, medios de comunicación hegemónicos, agentes de inteligencia y un grupo de Jueces y Fiscales cómplices", señaló el escrito que presentarán los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy. Asimismo, agregaron: "Esto no puede ser ignorado por el Juez Ercolini, no solo por tratarse de hechos públicos, sino antes bien porque nuestra representada lo denunció expresamente a través de múltiples escritos presentados en el marco de procesos judiciales que estuvieron a cargo del citado magistrado ´Hotesur´, ´Los Sauces´y ´Vialidad´". "En este contexto, ante un conflicto de naturaleza político-institucional de semejante magnitud, resulta imperativo que los Jueces y los Fiscales intervinientes en esta clase de procesos extremen los recaudos para que, frente a las partes y la comunidaden su totalidad, su objetividad, independencia e imparcialidad no puedan ser objeto de la más mínima sospecha. Precisamente, ha ocurrido todo lo contrario", señaló el escrito. GAM NA