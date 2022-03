La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó hoy en Twitter un nuevo video sobre el ataque a su despacho durante los incidentes frente al Congreso ocurridos el jueves pasado, el que calificó como "grave" y aseguró que "alguien (lo) planificó y mandó a ejecutar", en tanto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, repudió enérgicamente el hecho y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que la investigación está "muy avanzada" y se está trabajando en "esclarecer" el episodio.

"El video que vas a ver te muestra en tiempo real, desde el exterior y desde adentro (en este último caso recién a partir de los 12 minutos de haber comenzado la pedrada), el ataque contra la vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave", posteó la titular del Senado desde su cuenta oficial de Twitter.

Fernández de Kirchner acompañó el mensaje con un nuevo video obtenido, según explicó, por la cámara de seguridad de la Policía Federal emplazada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, en el que se observa cómo encapuchados arrojan bombas de pintura primero y piedras después hacia las ventanas de su oficina del lado izquierdo del Palacio Legislativo, justamente sobre la avenida Entre Ríos.

"Las siguientes imágenes corresponden a la cámara de seguridad de la Policía Federal ubicada en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en el exterior del Senado de la Nación", explica la titular de la Cámara alta junto a imágenes del video en el que se puede ver a varios individuos arrojando elementos contra el edificio y a otros encapuchados rompiendo trozos de vereda.

"15.07. Los agresores arrojan bombas de pintura para señalar el objetivo: las ventanas del despacho de la vicepresidenta", precisa en el video sobre los incidentes ocurridos cuando la Cámara de Diputados comenzó al debate sobre el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las secuencias siguientes, el video muestra el momento en el que el ataque es filmado desde adentro del despacho.

"15.12. Luego de desalojar el despacho, un colaborador de la Presidencia del Senado ingresa y coloca un teléfono celular sobre una mesa ratona para registrar el atentado desde adentro", se agrega.

En el final, remarca que a las "15.21, a los 20 minutos de iniciado el ataque, llegan los primeros efectivos policiales" y el video exhibe el primer cordón policial que arriba a la Plaza de los Dos Congresos desde la calle Hipólito Yrigoyen.

Poco después del posteo de Cristina Fernández, y como ya lo habían expresado públicamente en los últimos días otros funcionarios del Gobierno nacional, Manzur repudió enérgicamente el ataque al despacho de la segunda máxima representación institucional del país.

Al abrir esta tarde en la Cámara Alta la reunión de la Comisión de Presupuesto en la que debate el acuerdo con el FMI, Manzur manifestó su "profunda preocupación y rechazo a los hechos de violencia ocurridos el jueves aquí mismo, en el Honorable Senado, que han afectado directamente a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner".

"La violencia de ningún tipo puede ser aceptada como modo de acción cuando en la Argentina vivimos y respiramos una rica vida democrática que permite la amplia y profunda discusión sobre cada una de las iniciativas de cada uno de los espacios políticos existentes",

En tanto, Aníbal Fernández, afirmó que la investigación por los ataques al despacho de la vicepresidenta durante la manifestación contra el acuerdo entre la Argentina y el FMI está "muy avanzada" y que se está trabajando en "esclarecer los hechos".

"No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque las marcas rojas (que desde el exterior mancharon las ventanas del despacho de la vicepresidenta en la Cámara alta) no son una casualidad", evaluó Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.

Como Cristina Kirchner, el funcionario juzgó que el ataque a las oficinas de Cristina Kirchner ubicadas en el primer piso del Congreso nacional "fue algo profeso" por las marcas en rojo, que comparó con las de "narraciones bíblicas".

Por otra parte, aseguró "no hubo una orden" del Ejecutivo nacional el jueves pasado porque las tareas de prevención y seguridad en las inmediaciones del Congreso Nacional son jurisdicción del Gobierno porteño, y apuntó a su par de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

"No hubo una orden nuestra de no poner vallas porque no manejamos la calle desde 2018, cuando pasaron todas las comisarías de la Policía Federal a la de la Ciudad. No sé quién pidió que no las pongan, pero yo las hubiera puesto. No fue un error del (ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires) Marcelo D'Alessandro, sino que no lo hicieron por motu propio y porque alguien dio la instrucción", afirmó Fernández.

En ese sentido, señaló que el jueves próximo, cuando se discuta el proyecto de acuerdo con el FMI en la Cámara de Senadores, "debería haber vallas".

Aseveró además que, si bien aún se desconoce el "objetivo" del ataque, "hay mucho avance en la investigación" y reafirmó que se está "trabajando en esclarecer los hechos que están judicializados desde esa misma noche".

No se puede tener "ninguna actitud contemplativa" con quienes perpetraron el ataque contra las oficinas de la vicepresidenta, dijo por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y principal referente del Frente Renovador, una de las fuerzas mayoritarias en el FdT.

Massa se sumó así a las voces del oficialismo que desde el jueves pasado vienen repudiando y pidiendo el esclarecimiento del atentado al despacho de Cristina Fernández, que concitó el rechazo de funcionarios nacionales, de los bloques legislativos del Frente de Todos, y de un amplio abanico de dirigentes del espacio y referentes de derechos humanos.

Ante la agresión, el propio presidente Alberto Fernández se comunicó con Cristina Kirchner y un colaborador "interesándose por la situación y poniéndose a disposición", según reveló el pasado sábado, Aníbal Fernández, quien afirmó que después de eso el mandatario lo instruyó para actuar "con rigor", pero "sin reprimir".

El funcionario se pronunció de ese modo en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter, en respuesta a un tuit que ese mismo día emitió el secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien -en medio de las diferencias en el oficialismo por el acuerdo con el FMI- había manifestado: "Aturden el silencio y la parsimonia del Gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta".

"Querido Cuervo, 'te aturde el silencio y la parsimonia' del Gobierno ante el ataque a oficinas de Cristina, pero ¿sabés una cosa? No es así. Ante la agresión, el presidente se comunicó con Cristina y un colaborador interesándose por la situación y poniéndose a disposición", respondió Aníbal Fernández y agregó: "después de ello, me llamó a mi instruyéndome para que actuemos con rigor como lo hicimos y sin reprimir, recordando que venimos todos de la misma escuela". Luego Fernández señaló: "¿Qué pretendo con esto? No dejar palabras sueltas o adjetivos que luego utilicen los profetas del odio".

Con todo, el dirigente histórico de La Cámpora insistió hoy en reclamar "un posicionamiento público" sobre el atentado al despacho de la vicepresidenta por parte de la Casa Rosada, al afirmar: "el Gobierno minimizó el tema, es grave".

En diálogo con la AM750, Larroque juzgó que hubo un "trasfondo político" en el ataque de la semana pasada a la vicepresidenta, a quien calificó como "un dique de contención a lo que ha sido el neoliberalismo y el regreso del FMI". No obstante, también destacó que había hablado con el presidente Alberto Fernández y tuvieron una conversación "frontal" sobre la cuestión.

En medio de los cruces, el diputado nacional y asesor presidencial, Leandro Santoro, consideró "una locura" suponer que alguien del Frente de Todos pueda no estar preocupado por el atentado al despacho de la titular del Senado

"Cuando hablo con los compañeros del frente en la intimidad, que tengo buena relación con todo el mundo, todos la quieren a Cristina, la sienten parte fundamental de sus vidas. Sienten un cariño por Cristina que va más allá de lo político", aseveró hoy Santoro en una entrevista con A24.

En ese contexto, y para no dejar lugar a dudas sobre la necesidad de mantener la unidad en el oficialismo, el diputado remarcó: "Si hay alguna persona que le recomiende a Alberto que se pelee con Cristina no lo quiere a Alberto".

Por su parte, el PJ porteño, que encabeza el senador Mariano Recalde, expresó en un comunicado su "profundo repudio a los ataques al Congreso de la Nación y particularmente al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Exigimos que la Justicia investigue lo sucedido para que nunca más vuelva a ocurrir". (Télam)