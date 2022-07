La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó hoy a la población a encontrarse en una autoconvocatoria para la "construcción de una Argentina en paz", subrayó que esa tarea debe realizarse "sin rencores pero con muchas ideas" y consideró como un "inmenso acto de irresponsabilidad política y desestabilización" a la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán.

"Les pido a todos que tenemos que encontrar un punto en común, si no no habrá Argentina para nadie.

La política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos. Sin rencores, pero con muchas ideas, pero con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz, que presupone una Argentina con paz social", apuntó Cristina Fernández de Kirchner.

"La patria, el país, merece una discusión en serio de los problemas que tenemos los argentinos, en un mundo donde todo tiende a agravarse", expresó la vicepresidenta al encabezar la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner,

La vicepresidenta participó de la apertura del primer cine 3D de esa ciudad, a la que define como su “lugar en el mundo”, y durante el discurso que pronunció afirmó que “la política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos", y llamó a "discutir propuestas y ponernos de acuerdo en varios conceptos".

En ese momento, Cristina Kirchner volvió a referirse a la “necesidad” de debatir sobre la economía bimonetaria “porque siempre es la causante de toda la histeria de nuestra historia. Está siempre este tema en cada crisis”, remarcó.

Por otra parte, se refirió a la renuncia del exministro Guzmán al afirmar que "el sábado nos enteramos de la intespestiva renuncia del ministro de Economía" y consideró que se trató de "un inmenso acto de irresponsabilidad política".

"Todos los espacios que he ocupado fueron por voto popular. Tenemos que tener responsabilidad política ante nuestra sociedad. Lo del ministro fue un acto de irresponsabilidad política y también un acto de desestabilización. Hacerlo enterar al Presidente la renuncia por Twitter no me parece bien. Se trató de un gesto de inmensa ingratitud hacia el Presidente".

Y en ese sentido, remarcó: "Este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como nadie, enfrentándose incluso con las propias fuerzas de su coalición".

Luego, resaltó que la provincia de Santa Cruz "es la que más dólares produce para su aparato productivo" y dijo que "hay cinco provincias argentinas que producen dólares, la primera es Santa Fe, la segunda es Córdoba, la tercera Buenos Aires, la cuarta Chubut y la quinta" es el distrito patagónico que representó como legisladora.

"Si miro la cifra de dólares per cápita, esta provincia (Santa Cruz) es la primera en materia de producción de dólares. Averigüen cuál es la que más gasta dólares y no produce dólares. Es CABA, con más de 7 mil millones de dólares", consignó.

En ese contexto, en alusión a la gobernadora santacruceña, resaltó que "cuando esta señora llegó al gobierno esta provincia era la última productora de oro y plata y hoy es la primera".

"Se pueden hacer políticas mejores, no porque se sueñen con utopías, sino porque las hemos hecho", advirtió.

En el comienzo de su exposición, Fernández de Kirchner se refirió a la empresa Aerolíneas Argentinas al pedir que se carguen en el balance de la empresa "todas las ganancias del sector turístico a lo largo y a lo ancho del país, porque también le pertenecen a Aerolíneas Argentinas".

"Y les ruego a los que tienen la suerte de vivir en CABA, que hay argentinos que necesitan viajar y que si no va Aerolíneas Argentinas no va nadie", afirmó.

En ese marco, destacó la implementación del Programa Previaje, al señalar que "en términos fiscales se trata de una expansión" y pidió que alejarse "de los dogmas, no son buenos, ni los de derecha ni los de izquierda".

"Si el Estado hace una inversión de la magnitud del Previaje, bueno, tengan eso presente y contribuyan con un acuerdo de precios. El que no quiera fijar precio, bueno, vos no estás adherido entonces al Previaje y a vos no te liquidamos", sostuvo.

Además, recordó que la gobernadora de Santa Cruz "antes fue ministra de Desarrollo Social" y tras aclarar no iba a "revolear ningún ministro", destacó que "cuando era ministra recibió planes que le transfirió el ministro de Trabajo" de entonces.

"A partir de allí se comenzó a desarrollar una política, las políticas no se desarrollan solo en el ministerio de Desarrollo Social", sino "también en el ministerio de Economía" y dijo que "en 2015, cuando terminábamos el gobierno, de aquellos 2.200.000 planes que recibió apenas quedaba un diez por ciento".

"No estoy promoviendo a Alicia como ministra de Desarrollo Social, está muy bien acá, quédense tranquilos", ironizó.

En el acto, en el que también se firmaron convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate, hablaron el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; la gobernadora de Santa Cruz y el intendente de El Calafate, Javier Belloni.

Perczyk, explicó que los convenios firmados "tienen que ver con que la universidad llegue a El Calafate y el segundo, con que los chicos de la escuela primaria pública tengan más horas de clase" y sostuvo que eso es "para que aprendan más".

"La universidad tiene una tradición muy importante en la Argentina", expresó el ministro, afirmó que "en el gobierno anterior se hizo una obra, en una universidad, en una provincia", destacó que "antes, se habían construido miles" y señaló que "hay claramente otra mirada en este proyecto".

Por su parte, la gobernadora dijo que "hoy estamos preocupados" porque la ciudad de Buenos Aires "pretende tener mayor coparticipación que el resto del país, sacándole fondos al resto del país".

"No estoy enojada con las personas que viven en la CABA, sino con los que se creen el ombligo del mundo" dijo y afirmó que "mil Cabas entran en nuestra provincia, por eso estamos defendiendo estos derechos".

A su vez, el intendente de El Calafate destacó "lo mucho que el Estado nacional nos ayudó en este tiempo" y agradeció a la vicepresidenta al expresar que en estos dos años "muchas cosas pasaron porque ella siempre estuvo presente". (Télam)