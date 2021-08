Cristina Kirchner felicitó hoy a La Cámpora por la filosa respuesta de la agrupación al PJ a raíz de un "olvido" en la elección de la fotografía con la cual el partido fundado por Juan Domingo Péron celebró los dos años del triunfo en las PASO de 2019, en la que no estaba la ex presidenta. "Ayer fueron los dos años de las PASO, que algunos se olvidaron de la foto. Muy bien La Cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Si uno no tiene memoria, corre el riesgo de volverse a equivocar", sostuvo al respecto Cristina Kirchner. La fotografía elegida por la fuerza motivó una respuesta de La Cámpora, ya que en la imagen aparece Fernández, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pero no está la vicepresidenta. "Che, se olvidaron de alguien", remarcó la agrupación kirchnerista en la respuesta a la publicación del Partido Justicialista. Además, aseguró que Alberto Fernández tuvo "ingenuidad política" al haber actuado con "responsabilidad institucional" tras la victoria en las PASO de 2019, al decir que el precio del dólar estaba bien cuando, desde su óptica se debían implementar controles a la compra de divisas para evitar "la fuga"

Si bien destacó que Fernández se haya manejado así, luego lanzó: "Algunos compañeros hablaron de ingenuidad política de nuestro Presidente. Viendo el tiempo transcurrido y cómo tratan a este Gobierno los que hicieron estas cosas y los medios de comunicación, no puedo dejar de pensar que cuando esos compañeros hablaron de ingenuidad, algo, alguito de razón tenían"

SPC/GAM NA