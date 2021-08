La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este jueves que el gobierno de Mauricio Macri "no cuidó las reservas del Banco Central" y recordó que al día siguiente de las PASO del año 2019 el entonces presidente "se comenzó a comportar como un político de la oposición".

Al referirse al período comprendido entre las primarias presidenciales y las generales de 2019, la titular del Senado destacó por el contrario la actuación del actual mandatario, Alberto Fernández, sobre quien remarcó que "hizo ejercicio de responsabilidad institucional y salió a decir que el precio del dólar" de la administración que aún gobernaba "estaba bien".

Sin embargo, a pesar de los dichos de Fernández, que buscaban generar tranquilidad, la moneda estadounidense tuvo fuertes movimientos en su cotización, lo que fue utilizado por Macri para apuntar al entonces Frente de Todos -las PASO preanunciaban su victoria- como responsable de una inestabilidad de los mercados.

En relación a esos acontecimientos, Cristina Kirchner cuestionó el accionar que por entonces tuvo Macri, a quien responsabilizó por abandonar su rol institucional como presidente en ejercicio para actuar, cuestionó, "como un político de la oposición".

"El que seguía siendo presidente (por Macri) se comenzó a comportar como un político de la oposición", puntualizó la titular del Senado en el lanzamiento del programa del municipio de Lomas de Zamora que retoma el Plan Qunita.

Las palabras que la vicepresidenta dedicó a Macri referían sobre todo a una rueda de prensa que Macri encabezó el día posterior a la derrota de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en las primarias de 2019, que tuvieron lugar el domingo 11 de agosto de ese año.

En aquella conferencia, realizada el lunes 12 de agosto de 2019 junto a su compañero de fórmula, Miguel Pichetto, Macri se mostró ofuscado por el resultado electoral pero también por lo que en ese momento fue definido como un "lunes negro", ya que ese día el dólar subió 23% y las principales acciones en la Bolsa tuvieron una caída importante.

En esas declaraciones, Macri atribuyó el brusco salto devaluatorio a la falta de "credibilidad" del kirchnerismo, dijo que la jornada -por los indicadores económicos- había sido "muy mala" y se propuso transmitirle a la sociedad el riesgo que implicaba un triunfo opositor en las generales de octubre de ese año.

"Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO", afirmó entonces , y además señaló que "a partir del resultado electoral desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo se da vuelta todo".

En otro momento de aquel discurso, Macri declaró: "El viernes (9 de agosto de 2019, anterior a las PASO) estábamos en una situación en donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba, y se consolidaba el proceso de baja de la inflación y de crecimiento de la economía".

Y luego agregó, con un mensaje que apuntaba a generar temor ante una probable victoria del FdT: "Vamos a hacernos cargo, pero las cosas así no van a mejorar porque el problema mayor que hoy tenemos los argentinos es que la alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir a invertir al país".

Dos días después de esa rueda de prensa, el miércoles 14 de agosto, Macri volvió a hablar en público y entonces dijo que "quería pedir disculpas" por lo que había dicho en "la conferencia del lunes".

"Dudé en hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo, además sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía", sostuvo tres días después de la derrota en la PASO por 15 puntos de diferencia. (Télam)