La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó hoy que "comer cuatro veces por día no es un cuestión ideológica" ni "populista", sino que está "en el ADN argentino" y destacó el rol del peronismo en el país.

"Ya quisieron muchas veces eliminar derechos en Argentina. Comer cuatro veces por día no es una cuestión ideológica, ni tener un buen salario, tener un lugar digno para vivir, que tus hijos estudien. No es populista. Es algo que está en el ADN argentino. El peronismo hace que un trabajador mire de frente al patrón. Cosa que no sucede en toda la región", expresó la Vicepresidenta en una entrevista para el canal televisivo C5N. (Télam)