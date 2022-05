La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó hoy a la oposición por impulsar un proyecto para el uso de una boleta única de papel en las votaciones, al considerar que "la sociedad" tiene problemas "más importantes".

Lo dijo al ofrecer una ponencia sobre Estado, poder y sociedad en la sede de la Universidad Nacional del Chaco Austral ubicada en Resistencia, Chaco.

La Vicepresidenta cuestionó que ayer "la oposición o el poder opositor", que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, haya presentado un proyecto para el uso de una Boleta Única de papel en las votaciones en un contexto en el cual esta sociedad presenta "tantos problemas" como que "no llega a fin de mes, no le alcanza la guita, no tiene laburo, no puede pagar el alquiler, los alimentos y las cosas les aumentan todos los días".

Y calificó que la Boleta Única es, para ella, boleta "oculta" porque "es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde sólo se conoce al primer candidato. Una boleta donde vos votás una lista Diputados pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos".

MIRÁ TAMBIÉN Cristina Fernández afirmó que la economía bimonetaria es el gran problema que tiene Argentina

A su vez, cuestionó que el "poder mediático" no dijo nada al respecto sobre la oposición y, al reseñar que "ayer una diputada que hablaba, decía que el prófugo de Montevideo era segundo en la lista", ironizó: "no se hubiera enterado nadie", si se implementara la Boleta Única.

Cristina Fernández resaltó que "votamos con boleta de papel desde 1983 a la fecha y han ganado todos los partidos políticos, han ganado todas las fuerzas, hemos perdido todos los partidos políticos y todas fuerzas".

Ayer, tras una votación en la Cámara de Diputados, la oposición se impuso en una moción para que la Cámara baja emplace a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, para que se constituyan para debatir -a partir del 11 de mayo- los proyectos para establecer la Boleta Única de Papel.

"Quieren que en esa boleta figure el nombre de un solo candidato. No podría figurar el nombre de (Fabián) Rodríguez Simón que está prófugo", señaló la vicepresidenta en relación al asesor judicial del gobierno de Cambiemos e integrante el Parlasur que se encuentra desde hace más de 514 días en Uruguay, donde elude un llamado a indagatoria por parte de la justicia argentina. (Télam)