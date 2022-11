La vicepresidenta Cristina Fernández afirmó hoy que en el país hay jueces "sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática que deciden sobre la libertad y el patrimonio" de la gente y son "dispositivos de control de la voluntad popular", y advirtió que "donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos" el sistema "funciona".

En ese contexto, sostuvo además que "no es bueno para la democracia y el pueblo" que sean los magistrados los que "deciden sobre las políticas económicas del país".

"Hoy esta inflación que tenemos de 6,3%, cuando uno mira el desagregado uno ve que las telecomunicaciones miden 12 puntos, el doble, porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar", reseñó la Vicepresidenta en el acto por el Día de la Militancia en La Plata.

"Donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos en sus cargos, el sistema funciona", sostuvo y aseveró: "No es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que decidan sobre las políticas económicas de un país".

La presidenta del Senado alertó que "no crean que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, y ni qué hablar en todo lo que es violencia o lo que vemos de mujeres que van 20 veces a la justicia y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada".

"Nadie se hace cargo de nada, total están ahí sentados de por vida como una rémora monárquica en una sociedad democrática", denunció.

Y seguidamente interpeló: "¿Cómo puede haber gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y contemporáneo? Nada".

"Son rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular", clamó.

(Télam)