La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó a las autoridades, alumnos y docentes de la Escuela Secundaria N°14 de la ciudad bonaerense de General Rodríguez por rendir homenaje a una docente desaparecida durante la última dictadura, en la víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

A través de un video grabado el martes último pero difundido hoy, la vicepresidenta agradeció la invitación que las autoridades de ese colegio le habían hecho para que participara de la ceremonia en homenaje a Irma Noemí Tardivo, la docente desaparecida el 8 de julio de 1976.

"Quiero felicitar a las autoridades del colegio, docentes y, fundamentalmente, a los alumnos", sostuvo la exjefa de Estado, al resaltar la iniciativa de esa comunidad educativa de cambiar el nombre de la institución por el de la maestra desaparecida.

En el mensaje, Fernández de Kirchner evocó la figura de Tardivo y expresó: "Era una típica muchacha de aquellos tiempos, podría haber sido yo también".

La vicepresidenta, que aclaró que su "agenda" no le había permitido asistir al acto, destacó el hecho de que los "jóvenes sigan custodiando un legado que es tan importante, porque cuando los pueblos no tienen memoria la historia vuelve a cometer esos errores, porque los pueblos no se empoderan a partir de todo lo que la tocó vivir".

Asi, remarcó que "hubo un empoderamiento de la sociedad argentina en Memoria, Verdad y Justicia que nos constituye en un ejemplo en todo el mundo en materia de Derechos Humanos" .

"Argentina es una figura estelar en lo que hace al respeto de los Derechos Humanos y a su propia historia, y ustedes representan cabalmente a la sociedad argentina", señaló Fernández de Kirchner, al dirigirse a los alumnos.

La vicepresidenta reseñó en ese mensaje que, después de grabar el video, asistiría a la sede de la asociación Madres de Playa para reunirse con su titular, Hebe de Bonafini, en un encuentro que tuvo el martes último.

"Le había prometido a Hebe que, antes del 24 de marzo, iba a ir a verla", contó Fernández de Kirchner.

Irma Noemí Tardivo de Ghigliazza, conocida como “Mimí”, fue secuestrada el 8 de julio de 1976 en la Escuela N° 52 del Cuartel V, de Moreno, donde trabajaba. Se registra un paso por la Unidad Regional de Avellaneda antes de su asesinato. Tenía 24 años. (Télam)