La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó "la importancia" que tuvo durante su gestión la política de apertura de casas de altos estudios en varias provincias del país, al hablarles a jóvenes militantes en un encuentro improvisado que mantuvo tras realizar una ponencia en la sede de la Universidad del Chaco Austral, donde recibió un doctorado honoris causa.

"Cuando tomamos decisiones como construir universidades para que los jóvenes no tengan que emigrar y tengan que estudiar en sus provincias, lo hicimos porque queríamos que la gente pueda estudiar en los lugares en los que nació" destacó.

Asimismo, calificó como "una ventaja" venir de un hogar en el cual a los jóvenes les puedan "solventar el estudio" y la posibilidad de "no haber tenido que salir a trabajar" en la niñez.

Por ultimo, señaló que cada realidad "no debe confundirse" y por ello, se debe mirar el mundo "comprendiendo al otro".

"Mi propia situación no me lleva a confundirme, no podemos mirar el mundo a partir de lo que nos pasó a nosotros, sino comprender al otro. Por eso, hoy y siempre compañeros y amigos del Chaco muchas gracias. Siempre la patria es el otro", concluyó. (Télam)